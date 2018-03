Tileille saapuvissa maksuissa viivästyksiä ja verkkopalveluissa käyttökatkoja

Vast: maksut

Joo, ja minä kävin iltapäivällä pankissa vain kuullakseni, että sorry, koneet on pimeenä eikä mittään voi tehdä. Rahaa ei saanut myöskään seinästä. On tää kivaa tämä tietotekniikka ja eurooppalaisuus! Ollaan me nyt niin kansainvälisiä että, eikvaa?