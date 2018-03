Mitro Repo: "Katson, että tämä on aika törkeä irtisanominen"

Olli-Pekka Paajanen

– Minun oli pakko nostaa haaste kirkkoa kohtaan, koska halusin itsekin tietää, millä perusteella olen varoitukseni ja irtisanomiseni saanut. On tullut jonkin verran maksamaan tämä oikeutetun tiedon saaminen. Ihan olen tyytyväinen, että olen lopulta saanut tietää, Mitro Repo kertoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa ennen käsittelyn alkua.

Hänen irtisanomistaan Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta heinäkuussa 2016 alettiin käsitellä käräjillä tänään.

Repo luonnehti saamiaan potkuja törkeiksi ja vaatii kirkolta kahden vuoden palkkaa eli noin 90 000 euroa korvaukseksi perusteettomasta irtisanomisesta.

– Katson, että tämä on aika törkeä irtisanominen ja siitä on minulle ollut aika paljon taloudellista ja henkistä kärsimystä, Repo sanoi ennen istunnon alkua.

Häntä kuullaan salissa myöhemmin tänään.

Käsittelyn aluksi Revon asianajaja luonnehti tapausta ihan tavalliseksi työsuhdeasiaksi.

– Minä näen asian niin, että perisuomalainen kateus on tässä yhtenä pontimena, asianajaja Matti Penttinen kertoi.

Penttisen mukaan ortodoksinen seurakunta on "tuhonnut ja nollannut" Revon elämäntyön. Kysymys on Penttisen mukaan ollut siitä, että "hersyvän karjalaispersoonan" puheita on tahallaan ymmärretty väärin ja todellinen syy olisi se, että hän on ollut suosittu ja noussut jopa Euroopan parlamenttiin. Penttisen mukaan Revolle on aiheutunut kohtuutonta haittaa irtisanomisesta, jolle ei ole ollut perusteita.

– Hän on ollut koko ajan työttömänä ja täyttää syksyllä 60 vuotta. Hän on koko ikänsä tehnyt papin työtä. Hänellä ei ole mahdollisuutta työllistyä vastaavissa tehtävissä.

Kirkkoherra Markku Salminen ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin.

– Kysymys on siitä epäasiallisesta käyttäytymisestä, mistä olemme aiemmin kertoneet. Hän on itse halunnut tuoda asian julkiseen käsittelyyn. Katsotaan salissa sitten, hän sanoi ennen käsittelyä.

Seurakunnan mukaan Repo oli muun muassa esittänyt "seksuaalissävytteisiä vihjailuja" sekä seurakunnan toimituksissa että niiden ulkopuolella.

Revon käyttäytyminen aiheutti seurakunnan mielestä laajasti pahennusta ja mielipahaa työyhteisössä. Seurakunnan asianajajan Seppo Havian mukaan ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin irtisanoa Repo, joka oli saanut jo asianmukaisen varoituksen.

– Hän myöhästeli toimituksista, ei sitoutunut työtehtäviinsä riittävästi ja lyhensi toimituksia vastoin kirkon toimintamalleja. Muun muassa kanttorit eivät ole pystyneet pysymään perässä ja se on aiheuttanut hämmennystä kanttoreissa ja seurakuntalaisissa, Havia sanoi.

Havian mukaan toimintaan oli puuttunut myös Revon lähiesimies.

– Olen ymmärtänyt, että on käynyt jopa niin, että niin sanotusti koko jumalanpalvelus on mennyt poskelleen.

Havia esitteli salissa seurakuntalaisten palautteita, joissa arvosteltiin Mitron toimintaa muun muassa hautajaisissa ja sielunhoidollisissa toimenpiteissä.

Havian mukaan kerran Repo esimerkiksi loukkasi hautajaisvieraita ja koko hautajaistilaisuudesta muotoutui papin oma stand up -tilaisuus.

– Kun tähän lisätään avoimet flirttailut vainajan tyttärelle, kasassa on täysi farssi, Havia sanoi.

Repo on kiistänyt seurakunnan syytökset. Hän pitää varoitustakin perusteettomana. Revon mukaan irtisanomisen todellinen syy on se, että hän lähti ehdokkaaksi europarlamenttivaaleihin vuonna 2009.

Salminen vastasi tähän Revon väitteeseen ennen käsittelyä, ettei tunnista kyseistä väitettä.

Riitajutusta järjestettiin käräjillä valmisteluistunto jo marraskuussa.