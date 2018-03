Pääministeri Sipilä sotesta: "Kaikissa kompromisseissa on hankalia asioita. Ylitulkintaa mukana siinä, että hallitus eroaa."

Vast: Kiire näyttäisi olevan tosiaan

Montako hallitusta on jo tehnyt sote-uudistustyötä? Kaikki se aineisto on jo olemassa. Ja käytössä tällä nykyisellä hallituksella. Eli mistä tulee kuvitelma kiireestä?



Sanoisin ennemminkin kyseessä olevan "Valtiosääntöä häpäisevä Sipilä ja professorit" -kommentin kirjoittajan ongelma, mikä kiteytyy hänen lausumanaan "On pelkkää poliittista muunnettua totuutta ottaa kunnilta pois itsehallinto 20 miljardista eurosta per vuosi."



Ei kyse näytä oleva "Valtiosääntöä häpäisevä Sipilä ja professorit" -kommentoijalla hyvästä ja vastuullisesta tekemisestä, vaan suuren rahamäärän käyttämisestä. Se tuntuu olevan kunnallispäättäjien suurin ongelma. Joutua vihdoinkin tekemään sitä työtä, mikä on heidän osaamistasollaan mahdollista ja joutua pois terveyspalvelujen alueelta.



Sipilä sanoi hallituskauden alussa - jos Suomessa olisi Ruotsin työllisyys, kaikki nyt toteutettavat säästötoimenpiteet olisivat tarpeettomia.



Miksi terveyspalvelujen johtavat henkilöt vastustavat sotea argumentoimalla - sote-palvelujen taso tulee laskemaan - on täyden ymmärryksen ulkopuolella. Tiedekirjoissa asialla on nimensä - puhutaan vajaavaltaisesta osaamisesta terveyspalvelujen tuottajien kohdalla.