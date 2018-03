"Puoluejohtajat kavahtavat herrakerhoja niiden tunkkaisuuden vuoksi"

Mimma Lehtovaara

Herrainkerho on perinteisesti paikka, jossa seurustellaan ja verkostoidutaan luottamuksellisessa ilmapiirissä samantyyppiset arvot jakavien kesken. Klubien suljettujen seinien suojissa voi tavata rauhassa "veljiä" ulkopuolisten häiritsemättä tai viettää vapaa-aikaa harrastusten parissa. Yhdistyksissä on erilaisia aktiviteetteja, kuten esimerkiksi biljardin tai muiden pelien peluuta, kulttuuria, esitelmätilaisuuksia ja liikuntaa.

Klubit ovat usein historialtaan vanhoja ja perustelevat sukupuolirajaustaan perinteillä. Yleensä niissä on satoja, korkeintaan muutamia tuhansia jäseniä.

STT kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta, kuuluuko joku puolueen johdosta niin sanottuihin herrakerhoihin eli vain miehille avoimiin yhteisöihin.

Helsingin Suomalaisen Klubin omistamassa kiinteistössä on vuokralla kokoomus. Puoluejohdosta osa kuuluu Klubiin, vaikka henkistä pesäeroa naiset rajaavaan arvomaailmaan tehdäänkin. Puoluesihteeri Janne Pesonen on jäsen, samoin kuin puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

– Mielestäni tällaiset sukupuolirajoitteet yhdistysten jäsenyyksissä eivät ole enää missään määrin tätä päivää, kirjoittaa Pesonen sähköpostivastauksessaan STT:lle.

Hän jatkaa puhuneensa "Petterin" kanssa, että ehdotusta naisten jäsenyyden hyväksymiselle olisi helppo tukea. Itse hän ei kuitenkaan sellaista ole tehnyt.

Sen sijaan moista pohdintaa on esittänyt Klubin jäsen, kokoomuslainen sisäministeri Kai Mykkänen.

– Koska en ole ollut oikein millään tavoin muutoin aktiivinen Klubin toiminnassa, Mykkäsen avauksen tukeminen on tuntunut itselleni sopivimmalta tavalta olla edistämässä oikeaksi kokemaani asiaa, Pesonen toteaa.

Hän kertoo miettivänsä omaa jäsenyyttään tarkemmin, "jos käy kuitenkin niin, että Klubi ei päivitä jäsenyyskriteereitään".

– Jos asiaan haluaa vaikuttaa, jäsenenä se onnistuu paremmin kuin jäsenyydestä luopumalla, Pesonen lisää.

Puheenjohtaja Orpo kertoo, että hän ei alun perin edes ollut ajatellut, että Klubin jäseneksi hyväksytään vain miehiä. Hän nimittäin on osallistunut tilaisuuksiin, joissa paikalla on ollut myös naisia. Orpo on muutoksen kannalla ja tukee Mykkäsen ajatuksia.

– Nämä herrakerhot ovat vähän menneen maailman juttuja. Minusta on ihan järkevää, että säännöt uudistettaisiin.

– Toivon että tällainen keskustelu käydään.

Orpo ei vielä ole ajatellut, miten toimii, jos jäsenyyskriteereitä ei muuteta.

– Sitten pitää harkita vakavasti.

Helsingin Suomalaisen Klubin puheenjohtaja Matti Viljanen puolestaan ei pidä Mykkäsen sähköpostiyhteydenottoa varsinaisena sääntöjen muutosesityksenä.

– Puolue ei tietenkään meitä määrää. Me olemme täysin puolueista riippumattomia ja haluamme toimia itsenäisesti omien sääntöjemme mukaisesti.

Viljasen tulkinnan mukaan Mykkänen ainoastaan pohtii naisten asemaa yhdistyksessä.

– Tähän vastataan asianmukaisesti, mutta varsinaisesta sääntömuutosehdotuksesta ei ole kyse.

Mykkänen tarkentaa vielä STT:lle, että hän ei halua painostaa Suomalaista Klubia, mutta kokee arvomaailmalleen vieraana olla mukana toiminnassa, joka jättää naiset ulkopuolelle.

– Ei ole mielekästä pysyä jäsenenä klubissa, joka rajaa sukupuolen perusteella mahdollisuuden hakea jäsenyyttä.

Jos Klubi ei muuta jäsenyyskriteereitään, jätättekö yhdistyksen?

– Kyllä näin on.

Oikeusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ei kuulu herraklubeihin. Puheenjohtajistosta Janne Sankelo kuuluu Vaasan Suomalaiseen Klubiin.

Muiden puolueiden johtajat välttävät herrakerhoja

Keskustan puoluesihteeri viestittää, että keskustajohdosta kukaan ei kuulu "tämäntapaisiin" yhdistyksiin.

– En lähde asettamaan kyseenalaiseksi kysymyksessä mainittujen järjestöjen tarpeellisuutta. Yhdistykset ovat syntyneet ihmisten joistakin tarpeista ja niiden varassa ne myös elävät, Jouni Ovaska vastaa STT:lle ja jatkaa, että jokaisen yhdistyksen kannattaa kuitenkin aika ajoin pohtia, edistääkö sukupuoleen rajattu jäsenyys sen tarkoitusta.

Sinisten johto tai ministerit eivät kuulu tällaisiin seuroihin, kertoo puoluesihteeri Matti Torvinen. Hän toteaa, että puolue ei pidä hyvänä eikä perusteltuna, että on yhdistyksiä, joissa on vain toista sukupuolta.

– Paras lopputulos syntyy, että on molempia sukupuolia edustettuina.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto suhtautuu kielteisesti herrakerhoihin.

– En kuulu mihinkään, enkä pysty ymmärtämään, että sukupuolen perusteella erotellaan ihmisiä. Se tuntuu niin tunkkaiselta, vanhalta ja konservatiiviselta maailmalta.

Hän pitää sukupuolen perusteella jäsenyyttä rajaavien yhdistysten ongelmana muun muassa, että niissä tasa-arvonäkökulmat eivät tule huomioiduksi ja ne toisintavat hyvä veli -yhteiskuntaa.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholmkaan ei innostu herraklubeista. Hänen mukaansa demarien johdosta ei kukaan näihin kuulu.

– En ymmärrä yhteiskunnan voimakasta rakentamista sukupuoliajattelulla. Kai siihen historiallisia syitä on, mutta en ole sitä itse koskaan kokenut mielekkääksi.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen kertoo, että hän ei kuulu herrayhdistyksiin, eikä niihin kuulu kukaan toinenkaan puoluejohdosta.

Samaa viestitetään perussuomalaisista.

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä ilmoittaa, että ei kuulu herrakerhoihin. Saman kertoo puolueen toinen varapuheenjohtaja Tomi Kuosmanen. Rkp:n varapuheenjohtaja Anders Adlercreutz kertoo, että on Helsingissä toimivan Svenska Klubben -yhdistyksen jäsen, mutta ei toimi siinä aktiivisesti.