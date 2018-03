Kolmasosa kansanedustajista kieltäisi turkistarhauksen, selviää LM-kyselystä – vain harva pitää eettisesti kestävänä

Sanottua

Näin kansanedustajat kommentoivat turkistarhausta

Lakkautuksen puolesta

Turkistarhaus ei ole eettisesti kestävää, eikä siten tulevaisuuden elinkeino. En pidä ajatusta eläinten kasvattamisesta ja tappamisesta ainoastaan muodin vuoksi kestävänä.

Sari Multala (kok)

Turkistarhauksen lopettaminen vaatii riittävän pitkän siirtymäajan, taloudellisen tuen yrittäjille ja tarvittaessa uudelleen kouluttautumisen tukemisen. Haluan korostaa, että turkistarhaus on tällä hetkellä täysin laillinen elinkeino.

Kari Tolvanen (kok)

Villit eläimet ansaitsevat lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistavat olosuhteet. Turkikset ovat turhia, mutta siirtymäaika tarvitaan, jotta elinkeinonharjoittajat voivat löytää uutta.

Tarja Filatov (sd)

Onko eettisesti hyväksyttävää, että turkiseläin kärsii suurimman osan elämästään siksi, että saamme pukea turkin yllemme? Koska eläinsuojelua koskeva laki pohjimmiltaan pyrkii suojelemaan eläimiä kärsimykseltä, on asiaa syytä pohtia myös eettisesti.

Mika Niikko (ps)

Turkiseläinten, kuten ketun ja minkin lajityypillinen käyttäytyminen tai edes sinne päin ei ole valitettavasti lainkaan mahdollista tarhausolosuhteissa. Tällaista eläintenpitoa ei voida nykyaikana pitää hyväksyttävänä.

Hanna Halmeenpää (vihr)

Aika usein turkistarhauksen puolustajat vetoavat, että tuotanto siirtyy huonompiin olosuhteisiin, mutta tuolla perusteella lapsityövoiman voisi sallia Suomessa.

Heli Järvinen (vihr)

Uskon, että aika ajaa turkistalouden ohi. Elinkeinonharjoittajille on kuitenkin taattava elinkeinonharjoittamisen vapauden perusteella omaisuuden suoja.

Markus Mustajärvi (vas)

Olemme linjanneet, että turkistarhauksesta luovutaan erillisen yrittäjille räätälöidyn luopumisjärjestelmän kautta. Aikatauluun tai luopumisjärjestelmän yksityiskohtiin ei ole otettu kantaa.

Katja Hänninen (vas)

Lakkautusta vastaan

Suomessa merkittävä toimiala työllistää lähes 20 000 ja vientitulot ovat noin 500 miljoonaa. Ala on tehnyt paljon eläinten hyvinvoinnin eteen, mutta vielä on tehtävää.

Arto Pirttilahti (kesk)

Turkistarhaus on laillinen elinkeino Suomessa. Turkikset ovat luonnollisia ja paljon vähemmän ympäristöongelmia aiheuttavia kuin vaikkapa mikromuovia sisältävät keinokuidut.

Juha Pylväs (kesk)

Suomessa turkiseläimiä kasvatetaan hyvissä oloissa. Elinkeino tuo kansantalouteen kaivattuja vientituloja.

Antti Rantakangas (kesk)

Turkistarhaus on laillinen elinkeino, joka tuo Suomeen yli 500 miljoonaa euroa vientituloa. Lisäksi turkiseläimiä hoidetaan Suomessa hyvin.

Lasse Hautala (kesk)

Suomessa on kuntia, joiden verotulot ovat pitkälti riippuvaisia turkistarhauksesta. Suomella on myös parempi mahdollisuus tuottaa turkiksia eettisesti kestävämmän kuin esimerkiksi Kiinassa.

Arto Satonen (kok)

Niin kauan kuin turkiksille on kysyntää, on parempi, että turkikset tuotetaan maissa, joissa valvonta toimii. En itse käytä turkiksia eettisistä syistä.

Sari Raassina (kok)

Turkistarhaus on laillinen elinkeino, joka tuottaa satoja miljoonia vientituloja, työllistää tuhansia, eikä nauti mitään valtiontukea.

Harry Wallin (sd)

Jos turkistarhaus lopetettaisiin Suomesta, vastaava määrä turkiksia tuotettaisiin jossain muualla, todennäköisesti Kiinassa.

Reijo Hongisto (sin)

Turkistarhaus loppuu kyllä aikanaan, kun ihmiset lopettavat turkisten käytön. Ei sitä erikseen tarvitse kieltää.

Juho Eerola (ps)

Norjan hallitusohjelman linjaus on surullinen esimerkki siitä, kuinka turkiselinkeino, sadat yrittäjät ja työntekijät ovat joutuneet poliittisen kompromissin kohteeksi. Kyse on yli 200 tilan, perheen ja työntekijöiden toimeentulosta Norjassa. Suomen turkiselinkeino on noin neljä kertaa suurempi Norjaan verrattuna, niin tuottajien ja henkilöstön määrässä kuin vientituloissa mitattuna.

Peter Östman (kd)

Turkistarhaus on merkittävä elinkeino joillakin alueilla Suomessa. Turkiseläinten hyvistä, riittävän tilavista elin- ja kasvuolosuhteista on huolehdittava. Tarvittavat parannukset on tehtävä viipymättä.

Sari Tanus (kd)

Ei osaa sanoa

En pidä eläinten häkissä pitämistä eläinsuojelun kannalta hyväksyttävänä, mutta toisaalta Suomessa toimintaa valvotaan suhteellisen hyvin verrattuna esimerkiksi Kiinaan, missä turkiksia myös tuotetaan. Turkistarhaus on tärkeä elinkeino Pohjanmaalla, eikä sitä voida lopettaa ilman pitkää siirtymäaikaa ja kansainvälisiä sopimuksia eläinten olojen parantamiseksi.

Veronica Rehn-Kivi (r)

Suomessa turkistarhausta ja turkiseläinten hyvinvointia valvotaan hyvin.

Matti Semi (vas)