Naisten kolmen vuosikymmenen pappeutta juhlitaan Helsingin tuomiokirkossa

Yhteistä pappeutta eli naisten 30-vuotista pappeutta juhlitaan tänään kaksikielisessä messussa Helsingin tuomiokirkossa. Ensimmäiset naispapit vihittiin virkaan 6. maaliskuuta 1988. Päätös asiassa oli tehty kirkolliskokouksessa kaksi vuotta aiemmin.

Tällä haavaa virassa toimivista papeista naisia on hieman alle puolet. Johtotehtävissä heitä on vielä vähän, sillä kirkkoherroista naisia on vain viidennes ja piispana on toiminut toistaiseksi vain yksi nainen eli Helsingin edellinen piispa Irja Askola.