Irakilaisperheen käännytyspäätös toi mielenosoittajat torille Loviisassa

Vast: muistetaanhan laki

Lex: sanoit että lait ovat muutettavissa. No, Aivan Kaikki Sopimukset perustuvat lakiin, ja kuten sanoit, jos lait.ovat.muutettavissa, niin sopimuksetkin ovat.



Tanska on ottanut raja-tarkastukset käyttöön, Ruotsi on ottanut raja-tarkastukset käyttöön, Baltian maissa ei ole kuin muutama turvapaikanhakija. Unkari, Tsekki ovat myös aatteellisesti irtautuneet yksipuolisista sopimuksista. UK on eroamassa EU:sta ja Katalonia halusi itsenäiseksi.



Etkö ole tarkkaillut nykymaailmaa viimeisen 2 vuoden aikana, ja nähnyt tätä edistystä mitä on tapahtunut?



Ihmisarvoa ei ole kukaan ottamassa keneltäkään pois Euroopan alueella, he ovat ihmisiä, mutta heillä vain ei pidä olla oikeutta ikuiseen sosiaaliturvaan Euroopan alueella.



Kaikilla Lapsilla on oikeus ja velvollisuus kasvaa aikuiseksi.