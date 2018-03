Veronmaksajat maksavat tämän sirkushuvin.

Yli 9 miljoonaa euroa on maksanut Aarnion oikeudenkäynti kulut. Aarnio on 9 miljoonan euron mies. On täysin hävytöntä yhteiskunnan rahojen tuhlausta.



Aivan tavallisen pienituloisen kansalaisen on vaikeaa päästä oikeusavun saajaksi. Tavalliselle kansalaiselle on oikeusvaltion toimesta rakennettu hyvin korkea kynnys saada oikeutta ja oikeusapua.



Kun tarkemmin ajattelee oikeusvaltio joka käyttää nimeä Suomi on rapautunut ja tuhoutunut sisäsyntyisesti.

