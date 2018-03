Kysely: Eduskuntavaalit kiinnostavat suomalaisia, maakunta- ja eurovaalit eivät juurikaan

Edustuksellinen demokratia kriisissä

Ihmiset eivät ole kiinnostuneita EU-vaaleista, koska monet eivät ole ylipäätään kiinnostuneita EU:sta ja haluaisivat jotta Suomikin eroaisi EU:sta. Sama tilanne on maakuntavaalien osalta, kyseessähän on lähinnä keskusta poliitikkojen hanke, eihän meiltä kansalaisilta ole edes kysytty haluammeko tätä uutta hallintohimmeliä. Hallitus ja eduskunta ovat nykyään valitettavan usein melko tietämättömiä siitä mitä kansalaiset todellisuudessa odottavat heidän tekevän. Poliitikot laativat esityksiä ja tekevät päätöksiä kansalaisia kuulematta ja tässä mielestäni on keskeisin syy miksi äänestysaktiivisuus on vaatimatonta ja on laskemaan päin kaikissa vaaleissa. Suora kansanvalta lisäisi kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja samalla kiinnostavuutta politiikkaa kohtaan, mutta aina tulee olemaan niitä joita politiikka ei kiinnosta ja sekin täytyy vain hyväksyä.

