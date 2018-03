Sunny Car Centerin kiistamiljoonien taustalla on Ritaluoman mukaan sarja taitavia huijauksia: "Luotin heihin paljon"

Markku Uhari

– Luotin heihin paljon. Niin paljon olin heihin yhteydessä.

Näin totesi Sunny Car Center -autokauppakeskuksen suunnittelua vetänyt Markku Ritaluoma videon välityksellä, kun häntä kuultiin perjantai-iltapäivänä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa autokauppakeskuksesta lähteneistä varoista.

Yhtiön konkurssipesä vaatii häneltä 6,2 miljoonan euron vahingonkorvauksia yhtiön rahaliikenteen vuoksi 2013–2014. Summasta 5–6 miljoonaa Ritaluomalta vaaditaan yhteisvastuullisesti hallituksen entiseltä jäseneltä, entiseltä hämeenlinnalaiselta kunnallispoliitikolta Iisakki Kiemungilta (sd.).

Molemmat ovat kiistäneet kanteen vaatimuksen ja vaativat sen hylkäämistä.

Oikeudessa käsiteltiin Ritaluoman kuulemisessa niin sanottua Malik-rahoitusta, joka on Ritaluoman mukaan myöhemmin osoittautunut huijaukseksi. Ritaluoma on myös vedonnut oikeuden vastauksessa myös siihen, että hän on yhtiönsä kanssa joutunut neljän muunkin huijauksen kohteeksi, ja hän kävikin näitä rahoitustapahtumia läpi.

Myös Kiemungin vastauksessa on viitattu yhtiön kokemiin huijauksiin. Huijaukset ovat kuitenkin oikeudessa ainakin osin riidanalaisia, eli konkurssipesä ei ole Kiemungin ja Ritaluoman kanssa asiasta täysin samaa mieltä.

Vahingonkorvauskiistassa on keskiössä niin Ritaluoman puolustuksen mukaan Malik-nimiseltä henkilöltä saatava rahoitus. Ritaluoma totesi perjantaina oikeudessa, että syyrialainen Abdul Rahaman Malik -niminen mies edustajineen olisi luvannut hankkeelle 74 miljoonan euron rahoituksen – kunhan SCC-yhtiö antaisi hänelle 10 prosentin vakuuden. Vakuussumma oli tällöin Ritaluoman mukaan 7,4 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen yhteydenotto oli tullut sähköisesti Sunny Car Centerin työntekijälle, ja Ritaluoma oli kuullut rahoitustarjouksen Lontoossa.

– Aloimme ihmetellä, mistä voimme summaa hakea kaikkien toimijoiden kanssa, jotka olivat yhteydessä, Ritaluoma totesi.

Hän kertoi, että hän alkoi pantata omaa omaisuuttaan saadakseen 7,4 miljoonan euron summaa kasaan. Rahaa lähetettiin sijoittajiksi esittäytyneiden ilmoittamille pankkitileille aina sitä mukaa, kun rahaa saatiin kerättyä.

Lainaksi tarkoitetut rahat olivat Ritaluoman mukaan Lontoossa pankkisäilössä käteisenä. Käteisvarojen alkuperää ei tarkemmin Ritaluoman mukaan avattu.

Ritaluoma kertoi olleensa pääosin sijoittajien yhteistyökumppaneiksi esittäytyneiden kanssa, ja hän kertoi nähneen muun muassa heidän passinsa ja myös Malikin passikopion.

– Koitimme tehdä kaiken voitavamme pitääksemme investorin, Ritaluoma sanoi.

Lopulta Malik osoittautui hänen mukaansa kuitenkin huijaukseksi. Ritaluoma kertoi olleensa kesään 2014 saakka siinä uskossa, että 74 miljoonan euron lainarahoitus olisi tullut, kun 7,4 miljoonaa oli heille toimitettu.

Hän totesi joutuneensa taitavan kansainvälisen huijausorganisaation uhriksi.

Rahansiirrot olisivat siis hänen mukaansa joutuneet huijareille, kun Ritaluoma on uskonut maksavansa esimerkiksi vakuus- ja takausmaksuja SCC-autokauppakeskuksen rahoitusta varten.

Hän on puolustautunut myös vastauksessaan siihen, että epäillyistä huijauksista on tehty rikosilmoitus.

Kiistaoikeudenkäynnin keskiössä on myös se, tiesivätkö SCC-yhtiölle rahaa antaneet velkojat, mihin Ritaluoma on rahaa käyttänyt. Ritaluoma kuitenkin totesi asianajajansa haastattelun aikana, että tietoa on velkojilla kyllä ollut.

Markku Ritaluoman kuuleminen jatkui useita tunteja Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa perjantai-ilta.

Julkisselvittäjä Jorma Tuomaalan haastatellessa Ritaluomaa tämä selvensi myös, että Hämeenlinnan kaupungin tuki hankkeelle oli merkittävä, jotta se voi onnistua.

Ritaluoma myös tulistui julkisselvittäjä Tuomaalalle, kun tämä otti esiin Ritaluoman yhtiöstä nostamat palkkiot. Tuomaalan mukaan Ritaluoma olisi nostanut paljon palkkaa samalla, kun työntekijät vaativat pesältä saataviaan. Ritaluoma kiistää tämän.

– Herra pesänhoitaja, tutkikaa papereitanne tarkemmin, kuittasi Ritaluoma, mutta hetkeä myöhemmin oikeuden puheenjohtaja vaati pysymään asiassa.

Lopussa myös julkisselvittäjä myös kysyi, onko Lammin säästöpankki tehnyt hänestä tutkintapyynnön. Ritaluoma vahvisti tämän ja totesi tämän koskevan yhtiön käsittelemää shekkiä.

– Hämmästelen tätä suuresti, vastasi Ritaluoma, mutta asiaan ei palattu.

Ritaluomaa kuultiin oikeudessa videon kautta, koska hän on parhaillaan Floridassa Yhdysvalloissa. Hänellä oli perjantai-illan kuulemisessa sininen Suomi-paita päällä.