"Kansantautien kukistamiseen odotetaan halvempia kopiolääkkeitä lähivuosina"

Jaana Vaahtio

Reseptilääkkeiden hinnoissa on nähty laskua ja säästöjäkin on saatu aikaan, mutta miten suunta jatkuu? Kelan tutkija Hanna Koskinen sanoo, että tällä hetkellä lääkkeiden hinnoille on kuvaavaa uusien, hyvin kalliiden valmisteiden tulo korvausjärjestelmään.

– Käyttäjiä on vähän, mutta valmisteista syntyy hyvin isoja kustannuksia, hän sanoo.

Apteekkariliitto kertoi perjantaina, että lääkevaihdolla on vuodesta 2003 alkaen saatu aikaan miljardisäästö. Laskelma perustuu Kelan lukuihin. Lääkkeen voi apteekissa vaihtaa halvempaan vastaavaan valmisteeseen, jos asiakas tai lääkäri ei sitä kiellä.

– Lääkekorvauskustannukset nousevat, koska väestö ikääntyy. On myös uusia lääkkeitä, joilla voidaan hoitaa sairauksia, joita ei ole aiemmin voitu hoitaa, kertoo farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Koskisen mainitsemat kalliit, usein harvinaisten sairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet eivät ole mukana lääkevaihdossa, koska ne ovat vielä patenttisuojan alaisia. Kilpailua ei siis vielä ole.

– Ongelma ei ole vain Suomen, vaan kansainvälinen, Koskinen sanoo.

Lääkeyritys hakee yleensä myyntiluvan saatuaan lääkkeelle pääsyä Kela-korvauksen piiriin. Tässä yhteydessä arvioidaan lääkkeen kustannuksia ja tärkeyttä sairauden hoidossa. Koskisen mukaan lääkekorvausjärjestelmään on tehty tarkennuksia, joilla on pyritty saamaan hintoja alaspäin.

Odotuksia kohdistuu Kelan Koskisen mukaan muun muassa biologisten lääkkeiden kopioihin, biosimilaareihin. Niitä odotetaan tulevan lähivuosina myyntiin yhä enemmän, kun alkuperäislääkkeiden patenttisuojia umpeutuu. Biologisia lääkkeitä käytetään esimerkiksi diabeteksen, reuman ja syövän hoidoissa. Lääkkeet ovat tyypillisesti kalliita.

– Odotus on, että niillä syntyy säästöjä. Käsitykseni on, että Suomeen niitä ei ole vielä kovin aktiivisesti tullut, ehkä markkinan pienuuden takia, Koskinen pohtii.

Tulevina vuosina on kuitenkin isoja lääkeryhmiä, joihin niitä odotetaan. Esimerkiksi yksi eniten korvausmenoja aiheuttavista lääkeaineista on nivelreumaan käytettävä adalimumabin, jonka biosimilaarin arvioidaan tulevan markkinoille ensi vuonna.

Apteekkariliiton mukaan lääkemyynti kääntyi viime vuonna euromääräisesti laskuun. Liiton farmaseuttisen johtajan Sandlerin mukaan laskun taustalla vaikutti esimerkiksi viime vuonna tullut asetus, jolla edistettiin juurikin biosimilaarien määräämistä. Hän kertoo, että markkinoille tuli versio esimerkiksi diabeteksen hoidossa käytetyimmästä Lantus-insuliinista.

– Siellä on nähty merkittävää hintapudotusta, Sandler sanoo.