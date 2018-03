Myös julkisesta terveydenhuollosta voi ehkä saada tehorokotteen influenssaan ensi talvena

Juho Mäkelä

Kaikki suomalaiset saattavat saada ensi talvena tehokkaamman nelivalenttisen influenssarokotteen.

Neljän viruksen sisältämää influenssarokotetta on saanut tänä talvena vain yksityiseltä puolelta esimerkiksi työterveydestä.

Onko mahdollista, että ensi kaudella julkisessa terveydenhuollossa ja yksityisellä puolella on yhtä tehokkaat influenssarokotteet?

– Kyllä se on mahdollista. Tarjouskilpailu rakennettiin niin, että kaikki rokotteet, joilla on myyntilupa Euroopassa, voivat ottaa osaa. Siihen on annettu varaa, että useammalta influenssavirukselta suojaava nelivalenttinen rokote saa maksaa jonkin verran enemmän, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo Lännen Medialle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kilpailuttanut influenssarokotehankinnan vuosiksi 2018–2020 ja tarjoukset ovat parhaillaan käsittelyssä ministeriössä.

Tänä talvena Suomen influenssa-aalto alkoi poikkeuksellisesti pääosin B/Yamagata-viruksella, johon Kansalliseen rokoteohjelmaan valittu perinteinen kolmiarvoinen rokote antaa vain osittaista suojaa.

Valtion vuosien 2018–2020 influenssarokotteen hankintakilpailussa neljään virukseen tehoavalle rokotteelle annettiin lisäpisteitä. STM:stä kerrotaan, että päätös ensi kauden influenssarokotteesta saadaan noin kahden viikon päästä.

Sosiaali- ja terveysministeriö kilpailuttaa influenssarokotehankinnan ja tekee hankintapäätöksen. THL hankkii rokotteet. Uuteen sopimukseen kuuluu kaksi optiovuotta.

Onko kolmivalenttisen ja tehokkaamman nelivalenttisen rokotteen hinnoissa suurta eroa?

– Neljän viruksen sisältämään rokotteen valmistukseen menee tietysti enemmän resursseja ja siihen tarvitaan enemmän laadun tarkistuksia. Kyllähän se de fakto on jonkin verran kalliimpi, koska tuotekehittelykin maksaa, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.