Konservatiivisempi mutta sovitteleva Espoon piispa Tapio Luoma on uusi arkkipiispa – jäi tappiolle Turussa ja Paimiossa

Heli Peltoniemi

Kirkko on saanut pitkästä aikaa päämiehen, joka tulee Turun ulkopuolelta. Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi selvällä äänienemmistöllä valittu Tapio Luoma on toiminut Espoon piispana, mutta hän on lähtöisin Etelä-Pohjanmaalta.

Kurikassa vuonna 1962 syntynyt teologian tohtori on palvellut muun muassa Seinäjoen kirkkoherrana ja Lapuan hiippakunnan pappisasessorina. Hänet vihittiin papiksi vuonna 1987 ja Espoon hiippakunnan piispaksi helmikuussa 2012.

Espoon piispa Tapio Luoma on valittu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uudeksi arkkipiispaksi. Kuva: Ari-Matti Ruuska, TS

Alustavan laskennan mukaan Tapio Luoma sai noin 56 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä torstaina käydyssä vaalissa. Hän sai äänistä 374,667 ja vastaehdokkaana toisella kierroksella ollut Porvoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Björn Vikström 292,333.

Tulos on epävirallinen, kunnes se varmistetaan perjantaina Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa.

Luoma sai eniten ääniä myös vaalin ensimmäisellä kierroksella, jolloin ehdolla olivat hänen ja Vikströmin lisäksi myös yliopisto-opettaja ja teologian tohtori Heli Inkinen, lähetysjohtaja ja teologian tohtori Ville Auvinen sekä kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola.

Luoma vei voiton useimmissa hiippa- ja rovastikunnissa. Vikström päihitti hänet ainoastaan Turussa, Paimiossa, Porvoossa ja Helsingissä.

Jo ensimmäisen vaalikierroksen jälkeen Luoma totesi olevansa "hämmentyneen iloinen" saamastaan äänimäärästä, joka ylitti hänen odotuksensa.

Tapio Luomaa ja vastaehdokkaana ollutta Porvoon piispa Björn Vikströmiä on verrattu akselilla konservatiivi–liberaali. Käytönnössä ero on kiteytynyt näkemykseen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä.

Konservatiivisempi Luoma katsoo, että kirkko tarvitsee aikaa muutokseen sopeutumiseen.

– Minä katson, että kirkko ei ole siihen (samansukupuolisten vihkimiseen) yksinkertaisesti vielä valmis. Kirkon pitäisi saada ensin pohtia, millaisin teologisin perustein päätöksen voisi antaa, Luoma on sanonut (TS 9.2.).

Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta, jolloin nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle. Uusi arkkipiispa asetetaan virkaan Turun tuomiokirkossa 3. kesäkuuta.