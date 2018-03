Orpo Sipilän vaalikommentista: En minä nyt vielä alkaisi lentokoneen moottoreita lämmittelemään

Sanna Nikula

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) sanoo, ettei pääministeri Juha Sipilän (kesk) kommentissa ole mitään uutta. Sipilä sanoi, että edessä ovat uudet vaalit, jos sote-uudistus ei toteudu. Orpon mukaan on selvää, että jos hallitus ei onnistu keskeisessä uudistuksessaan, hallitus ei ole toimintakykyinen. Se on Orpon mielestä vakavan harkinnan paikka sitten.

– Mitä uusiin vaaleihin tulee, ne ovat eduskunnan ja presidentin käsissä, Orpo sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja vakuutti jälleen, että kokoomuksen ryhmä on sitoutunut sote-uudistuksen kokonaisuuteen.

– Nyt on kyse yhden meidän edustajamme julkituomasta mielipiteestä. En tekisi siitä liian suurta numeroa, koska onhan tässä matkan varrella ollut hallituskumppaneidenkin rivissä paljon erilaisia kannanottoja ja irtiottoja. En minä tästä nyt vielä lentokoneen moottoreita lämmittelemään alkaisi.

Hallitus ei ole vielä antanut Elina Lepomäen (kok) kritisoimaa valinnanvapausesitystä eduskunnalle. Sen on määrä tulla käsittelyyn ensi viikolla.

Orpo sanoo, ettei hänelle ole tullut tulvimalla palautetta kentältä yhden kansanedustajan avauksen perusteella.

– Meillä on niitä, jotka varmasti jakavat joitakin hänen näkemyksiään ja meillä on niitä, joka olisivat halunneet tehdä uudistuksen eri tavalla. Sanoisin, että iso osa viesteistä kannustaa, että tärkeä uudistus pitää nyt vaan viedä maaliin. Olisihan se onnetonta, jos seuraavissa hallitusneuvotteluissa – joissa me olemme ajatelleet olevamme mukana – jouduttaisiin taas aloittamaan sosiaali- ja terveysreformin pohtiminen, Orpo puuskahti.

Orpolta kysyttiin myös, mitä mieltä hän on siitä, että kokoomusta johdetaan kahdelta pallilta. Se toinen palli kuuluisi Helsingin pormestarille, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorelle, jonka kanssa Lepomäkikin kertoi näkemyksistään keskustelleensa.

– Vapaavuorella ei ole mitään asemaa kokoomuksen keskeisissä päätöksentekoelimissä. Hän on Helsingin pormestari ja hän toimii siitä näkökulmasta. Hänellä on siihen täysi oikeus. Kokoomusta johdetaan tästä eduskuntaryhmähuoneesta ja puoluetoimistolta. Se on ihan selvä asia näin, Orpo vastasi napakasti.