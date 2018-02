"Olen apulaisprofessori ja toimenkuvaani kuuluu roskisten tyhjentäminen"

Vast: .

Yrittäjänäkin sun kannattaisi miettiä, että onko sun aikasi parhaiten käytetty roskien tyhäämiseen. Ehkäpä on.



Apulaisprofessorit on kyllä vielä yhtä tyhjän kanssa, ja varmasti on aikaa pari roskistakin tyhjätä. Ongelma on se, että ei ole järkeä käyttää oikean proffan työaikaa siihen roskiksen tyhjentämiseen. Roskiksen tyhjäys on vieläpä surkea esimerkki. Nykyään pitää tehdä ihan kaiken itse, kun moniin yksinkertaisiin ja idiootinkin osaavaan asiaan oli ennen sihteerit. Sihteeri kun tekee sitä hommaa vielä jatkuvasti, niin hän tekee sen tehokkaammin kuin professori. Matkasuunnitelma hyvänä esimerkkinä. Tutkija matkustaa pari kertaa vuodessa, ja joutuu perehtymään aina järjestelmiin ja ei omaa rutiinia matkajärjestelyissä ja laskutuksessa. Nykyään hän kuitenkin tekee tämän kaiken. Sihteeri olisi tehnyt rutinoituneena saman homman puolessa ajassa ja puolella palkalla. Onko tämä muka säästöä? No yliopistomaailmassa tämä periaatteessa on säästöä, koska yliopistotutkija/professori ei tuota yhtään mitään. Samaa kuitenkin näkee myös suurissa firmoissa, joissa tukitoimet ulkoistetaan intiaan, ja työpäivät on täynnä turhia häiriöitä yksinkertaisten asioiden hoitamisen merkeissä. Tämä aina vie ajatukset pois siitä päätehtävästä. Tämän takia Suomella meneekin todella surkeasti. Kasvua ei saada enää huipputeknologiasta, vaan perusteollisuudesta, jossa henkilökunnalla ei ole juuri ylimääräisiä tehtäviä.



Itsekin ihan mieluusti suunnittelen työmatkan ja varaan lippuja ym. En ole asiasta valittanut. Aikaa siihen vain menee kauan, ja se mistä mulle maksetaan jää siltä ajalta tekemättä.