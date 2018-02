Kokoomuksen Lepomäki kaataisi sote-uudistuksen – "ei täytä sille asetettuja tavoitteita"

Ossi Rajala

On aika kaataa sote-esitys, valinnanvapaus ja maakuntauudistus. Näin sanoo kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki (kok).

– Mielestäni nyt on aika todeta, että sote-esitys ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Säästöjä ei tällä mallilla saa aikaiseksi, eikä ole syytä olettaa, että malli parantaisi asiakkaiden palvelun laatua tai hoidon saatavuutta. Valinnanvapausmalli ei johda suotuisaan kilpailuun, Elina Lepomäki perustelee.

Lepomäki huomauttaa, että valinnanvapausmallissa maksetaan asiakkaiden määrästä eikä potilaiden hoidosta.

– Markkinat keskittyvät muutaman suuren tuottajan ympärille, joilla on jatkossa kaikki valta. Pienillä tuottajilla ei ole tässä mallissa mitään jakoa, Lepomäki perustelee.

Perustason tuottajilla on Lepomäen mielestä kannustin siirtää asiakkaita erikoissairaanhoitoon, mikä lisää kustannuksia ja heikentää kokonaisvastuuta ihmisistä.

– Maakunnista tulee maksuautomaatteja, jotka välittävät valtion rahaa palveluntuottajille.

Lepomäen mukaan maakunnilla ei ole kannustimia tehokkaaseen rahankäyttöön. Niiden järjestämisvelvoite ja rahoitus on asetettu ylhäältä. Kun rahat loppuvat, valtio ei voi vetää rahahanoja kiinni.

– Ratkaisuksi jää valtion verotuksen nostaminen. Suomalaiset ovat jo entisestään himoverotettuja, Lepomäki sanoo.

Vuonna 2016 Lepomäki jäi kokoomuksen puheenjohtajavaalissa kolmanneksi 122,4 äänellä. Lepomäen ääniosuus oli noin 15 prosenttia äänistä.

Petteri Orpo sai ensimmäisellä kierroksella 396,8 ääntä eli noin 49 prosenttia äänistä. Alexander Stubbin ääniosuus oli noin 36 prosenttia eli 294,4 ääntä. Puheenjohtjavaalin toisella kierroksella Orpo voitti Stubbin.

Puheenjohtjakisan aikana Lepomäki arvosteli kokoomuksen tyytyvän liiaksi kompromisseihin muun muassa työmarkkinoiden uudistamisessa. Lepomäki on tunnettu liberaalista ja oikeistolaisesta talousajattelusta.

Lepomäen ,36, kannanotto on voimakkainta kritiikkiä uudistusta kohtaan, jota hallituspuolueen edustaja on esittänyt. Oppositio on korostanut samoja asioita jo aiemminkin.

Lepomäki arvioi opposition tapaan, että valinnanvapausmalli saatetaan joutua ennemmin tai myöhemmin perumaan keskeisiltä osin joka tapauksessa, koska se törmää EU-oikeuteen.

– On riski edetä mallilla, jonka palvelu- ja rahoitusratkaisua joudutaan tulevaisuudessa korjaamaan. Ainoa mikä pysyisi, ovat maakunnat. Kun maakuntahallinto kerran olisi olemassa, organisaatio kyllä keksii itselleen tehtävät, jos niitä ei ole, Lepomäki huomauttaa.

Lepomäen mukaan valtaosa kokoomuksen kenttäväen palautteesta on ollut epäilevää ja kriittistä hallituksen ajamaa sote-mallia, maakuntauudistusta ja suuria tuottajia pienten kustannuksella suosivaa valinnanvapautta kohtaan.

– Hallituksen sote-esitys lisää kustannuksia, heikentää asiakkaiden hoitopolkuja, keskittää markkinoita ja tuo Suomeen uuden poliittisen hallintokerroksen, jota ei tarvita. Sote-uudistus pitää pysäyttää nyt, kun se on vielä mahdollista.