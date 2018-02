Naisjärjestöt: Naisten pääsy luterilaisen kirkon johtoon turvattava

Naisten pääsy Suomen evankelisluterilaisen kirkon johtotehtäviin on turvattava, vaatii Naisjärjestöjen keskusliitto. Liitto muistuttaa, että naispappeuden hyväksymisestä tulee kuluneeksi 6. maaliskuuta 30 vuotta.

Kirkon johtoporras on liiton mukaan yhä hyvin miehinen. Kirkkoherroista naisia on viidennes, piispoista vain yksi nainen on rikkonut lasikaton, ja kaikki arkkipiispat ovat olleet miehiä.

Uusi luterilaisen kirkon arkkipiispa valitaan torstaina. Molemmat vaalin toiselle kierrokselle päässeet ehdokkaat ovat miehiä.

Suomessa yli puolet teologian maisterin tutkinnon suorittaneista on ollut naisia koko 2000-luvun. Vaikka naisten osuus papeista kasvaa, mitä ylempiin kirkon virkoihin edetään, sitä vähemmän naisia niihin valitaan, Naisjärjestöjen keskusliitto moittii.

Suomen väestöstä kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon 71 prosenttia, noin neljä miljoonaa ihmistä.