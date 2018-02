OECD suosittelee eri tukimuodot yhdistävää yleistukea

Oikeistohallituksen luoma uusi kilpailuympäristö.

Todellinen syy työvoima ongelmiin on työpaikolla. Palkat on monilla työvoimapula-alolla liian pienet ja työ on epätyypillistä esim osa-aikaista.



Työllisyysasteen kasvattaminen siten että samaan aikaan saa palkan pienuudesta johtuen sosiaalitukia vie talouden kestävyyden ojasta allikkoon. Eli tarvitaan työtä jonka palkalla elää ilman sosiaalitukia.



Kilpailu yhteiskunnassa ja markkinataloudessa ne firmat kasvaa jotka osaa nopeiten keinotella oikeistohallituksen ajamilla päätöksillä jotka suosii epätyypillisiä työsuhteita kuten palkkaa ja sosiaaliturvaa yhtäaikaa työntekijöillä. Vastuullisemmat yritykset sitten menettää asiakkaitaan ja kannattavuuttaan ja joutuvat irtisanomaan normaaleista työsuhteista väkeä tai ajautuvat sairaassa kilpailussa jopa konkurssiin.



Eli se työnantaja joka kykenee nopeiten hyödyntämään markkinataloudessa työntekijöitä jotka joutuvat palkan pienuuden takia hankkimaan myös sosiaalitukia pärjäävät oikeistohallituksen luomassa uudessa kilpailu ympäristössä parhaiten ja syrjäyttävät työnantajat joilla on työntekijöitä normaaleissa työsuhteissa.



Ruuan alvin nosto iskee eniten pienituloisiin joiden menoista ruoka muodostaa suhteessa suuremman osan kuin rikkaiden.



Eli vaikka Suomessa muutoinkin todella pienet työttömyystuet otetaan pois kokonaan karenssien yms. avulla ei motivoitunutta työvoimaa löydy. Ongelma on työnantajissa jotka tarjoaa monasti vain työtä surkein ehdoin kuten siten että merkittävä osa työntekijän "palkasta" tulee sosiaalitukina.

