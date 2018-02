Kotimaa24: Kymmenet papit vihkineet tai siunanneet sateenkaariparin avioliittolain muutoksen jälkeen

Toiminnan pohja poissa!

Joistakin yhteisöistä EROTETAAN ihminen, joka toimii sääntöjen vastaisesti. Kirkossa, jossa luulisi pelattavan Raamatun säännöillä, tai edes kirkon itsensä säännöillä, 36 pappia on selvinnyt ja tulee todennäköisesti selviämään jollain 'nuhteilla'! 62 sääntöjenvastaista toimitusta, eikä käytännössä mitenkään reagoida! Aivan käsittämätöntä on kirkon meininki. Ja nyt sitten on tulossa arkkipiispaksi kaveri tai toinen, kumpikaan ei vastusta Raamatunvastaista toimintaa. YÄK! Ja joku Aija Pöyri saa myös, varmaan sananvapauden ja mielipiteenvapauden nimissä, huseerata oikein akkaryhmän pystyyn, on siellä varmaan 'miehiäkin'!



Ev.lut. kirkon pitäisi EROTA ev.lut. kirkosta, kun se kerran ei enää sitoudu edes kirkkolakiin. Ja kun ev.lut. kirkko ei selvästikään aio erota ev.lut. kirkosta, ev.lut. kirkon pitäisi EROTTAA ev.lut kirkko ev.lut. kirkosta! Sählääjät!

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.