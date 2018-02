Ministeri Niinistön mukaan EU-maita ei pidä jakaa kahden kastin rauhanturvaajiin

Uutinen vai jotain muuta

Juttu on julkaistu uutisena, mutta etenkin sen loppuosassa on kohtia, jotka mielestäni selvästi eivät ole journalismin periaatteiden mukaisia. Mielestäni jutun kategoriaa olisikin syytä vaihtaa, tai vaihtoehtoisesti muokata sisältöä.



Esimerkkejä:



- "Luonnollisesti näin, kuka nyt lähtisi etukäteen vetäytymään mistään ratkaisuyrityksestä koko Eurooppaa piinaavaan kriisiin – ja kivaltahan YK:n rauhanturvaaminen erityisesti suomalaiseen korvaan kuulostaa."



- "Venäjän ja Ukrainan yhteisymmärrys olisi koko hankkeen perusedellytys eikä sellaista todellakaan ole näköpiirissä."



- "Hetken voi myös pohtia tätä:"



- "Ukrainan rauhanturvaoperaatio on kuin lohi: niin arvokas kala, että sitä kannattaa pyytää vaikkei mitään saisikaan."

