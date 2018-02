Oikeus: Poliisi sai tehdä kotietsinnän HS:n toimittajan kotiin joulukuussa

Olli-Pekka Paajanen

Keskusrikospoliisin Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tekemälle erityiselle kotietsinnälle oli lainmukaiset edellytykset, Helsingin käräjäoikeus päätti tiistaina. Oikeus katsoi, että takavarikot voidaan pitää edelleen voimassa.

Krp teki niin sanotun erityisen kotietsinnän toimittajan kotiin joulukuussa sen jälkeen, kun Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisoinnista aloitettiin rikostutkinta. Toimittajalta takavarikoitiin kaikkiaan 19 esinettä. Toimittajaa ja hänen kollegaansa epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Oikeuden mukaan ennen kotietsintää oli ilmeistä, että HS:n lähteenä olleet salaiset asiakirjat oli viety Puolustusvoimilta luvattomasti. Oikeus totesi, että tutkinnanjohtajalla oli uutisen sisällön ja kuvituksen perusteella syytä uskoa, että lehden hallussa olisi lisää vastaavaa salassapidettävää materiaalia.

– Käräjäoikeus katsoo, että päivän 17.12.2017 tilanteessa on voitu olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvää aineistoa kotona työskennelleen toimittajan hallusta paperisena tai sähköisesti, päätöksessä kerrotaan.

Erityinen kotietsintä tarkoittaa koti- tai paikanetsintää silloin, kun on syytä olettaa, että etsinnän kohteella on sellaista tietoa, jota koskee laissa yksilöity takavarikkokielto. Tällaista on muun muassa toimittajan lähdesuojan alainen materiaali.

Myös toimittajan hätäkeskukseen soittama puhelu ja tietokoneen tuhoaminen antoivat oikeuden mukaan olettaa, että etsinnällä löytyisi epäiltyä rikosta koskevaa aineistoa.

Toimittaja soitti hätäkeskukseen sen jälkeen, kun oli vasaroinut tietokonettaan asuintalonsa kellarissa aiheuttaen savua. Hän kertoi jo hätäkeskuspuhelussa, että on toinen Viestikoekeskus-uutisen tekijöistä ja että oli vasaroinut tietokonettaan. Paikalle tuli pelastuslaitoksen mukana poliisipartio, joka kertoi tietonsa eteenpäin KRP:lle. Etsintä ja takavarikot tehtiin tämän jälkeen.

Oikeuden mukaan juuri hätäkeskuspuhelu antoi etsinnälle lopullisen perusteen ja toimi kimmokkeena sille.

Erityisen kotietsinnän sai tehdä ilman oikeuden päätöstä, sillä kyse oli oikeuden mukaan mahdollisesta akuutista todisteiden hävittämistilanteesta, joka vieläpä tapahtui virka-ajan ulkopuolella sunnuntaina. Etsinnän määräsi Krp:n tutkinnanjohtaja Janne Järvinen.

Oikeus totesi, että mikään poliisin toiminnassa ei viittaa siihen, että toimittajan laissa suojattu lähdesuoja olisi vaarantunut.

– Tähänastinen menettelytapa, määräysten sisältö, toimituksen kulku, toimitusasiakirjoihin kirjattu jatkosuunnitelma ja etsintävaltuutetun osallisuus huomioon ottaen mikään ei viittaa siihen, että lähdesuoja olisi vaarantunut tai että se tulisi todennäköisesti myöhemmin vaarantumaan, oikeus perusteli.

Oikeus piti myös takavarikot voimassa sillä perusteella, että ne liittyvät keskeneräiseen esitutkintaan, eikä esimerkiksi laite-etsintää ole voitu vielä aloittaa. Poliisi ei ole voinut aloittaa takavarikoidun materiaalin tutkimista, koska se on odottanut tämänpäiväistä oikeuden päätöstä. Toimittajan puolustusasianajaja Kai Kotiranta kertoo aikovansa valittaa päätöksestä hovioikeuteen.

– Tulemme valittamaan hovioikeuteen. Tämä isossa kuvassa kilpistyy siihen, että onko absoluuttinen lähdesuoja olemassa vai ei ole olemassa. Lähdesuoja on koetuksella jo siinä vaiheessa, jos takavarikkoja ylipäänsä sallitaan toimituksiin tai toimittajan työvälineisiin. Ennen kaikkea tämä on periaatteellinen kysymys.

Toimittaja vetosi hakemuksessaan siihen, että poliisin sinettipusseihin pakkaamat tavarat olisi pitänyt tuoda tuomioistuimen arvioitavaksi kolmen vuorokauden määräajassa. Oikeus kuitenkin totesi, että laissa oleva määräaika ei ole voinut vielä alkaa, sillä aineistoa ei ole alettu vielä seuloa.

Oikeuden mukaan käräjäoikeutta tarvitaan mahdollisesti vasta siinä vaiheessa, kun poliisi alkaa käydä tavaroita läpi yhdessä lähdesuojan toteutumista valvovan etsintävaltuutetun kanssa. Jos tutkinnanjohtaja haluaa hyödyntää jotakin aineistoa, joka on etsintävaltuutetun mielestä lähdesuojan alaista, pitää materiaali tuoda kolmessa päivässä käräjäoikeuden arvioitavaksi.

Helsingin Sanomat kuuluu Sanomaan, joka on STT:n suurin omistaja.