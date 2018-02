Olympiavoittaja Iivo Niskasen päällä nähty vanha susiturkki oli lahja huoltojoukoilta – eläinsuojelijat paheksuvat ja turkisyhtiö riemuitsee

Uusia perinteitä huonojen tilalle, kiitos!

Iivo on sankari, ja onneksi turkki edes on vanha. Siten susiraukkojen kohtalo ei nykyihmisten tunnolle mene. Toivottavasti jatkossa niin hiihtoliitto, valmentajat kuin urheilijatkin valitsevat vastaanotetut ja annetut lahjat sekä niihin liittyvät perinteet eettisemmin. Susi on uhanalainen eläin ja turkistarhaus puolestaan eettisesti tuomittava, eläinrääkkäykseen pohjaava elinkeino. "Muotia"? Tapettujen ja vankina ahtaassa häkissä luonnotonta ja ankeaa elämää eläneiden turkiseläinten hyväksikäyttöä. Toivottavaa olisi ollut että taannoinen kansanäänestys olisi lopettanut julman turkistarhauksen Suomessa. Nyt nuo eläinten hyväksikäyttäjät kääntävät Iivon saaman vanhan turkin omaksi edukseen. Toivottavasti ihmiset tulevat viisastumaan ja tajuavat miten turha ja vastenmielinen turkis ja sen käyttäjä on.

