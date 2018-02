Oppositio: Soten valinnanvapauden yhteensopivuus EU-lakien kanssa varmistettava

Turha nyt kysyä EU:lta

Opposition vaatimus on polikiointia ja käytännössä yritys lykätä koko sote-hanke eduskuntavaalien yli. Näin siksi, että EU:sta ei ole mitään selkeää ja lopullista ohjetta saatavissa tässä asiassa. Terveydenhuollon markkinaistamisen osalta EU:n keskeisten elinten välillä on ollut vuosikymmeniä karkea rintamalinja. Yhtäältä EU-tuomioistuin on tulkinnut EU-lakeja markkinaistamisen ja yritysvetoisuuden kannalta myönteisesti kun taas komissio ja parlamentti ovat yrittäneet usein suitsia tätä kehitystä korostaen terveydenhuollon sosiaalista palveluluonnetta. Tältä kannalta on järkevää, että Suomi ei tässä vaiheessa lykkää omaa uudistustaan ja pyydä keskenään riitaisten EU-elinten lasuntoja. Kyllä ne ehtivät odotettavissa olevien lukuisten valitusprosessien myötä kiistellä, lausua ja muuttaakin kantojaan Suomen sote-uudistuksesta. Voisi aivan hyvin käydä niinkin, että komissio lausuisi jotain ja myöhemmin EU-tuomioistuin mitätöisi sen, johon taas parlamentti reagoisi uudella lailla vieden toiseen suuntaan jne. Parempi hypätä virtaan ja tehdä Suomen sotemalli valmiiksi laiksi. Tai hylätä se muilla perusteilla kuin EU-kortilla. Näitähän riittää.

