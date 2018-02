Yliopistojen työriidassa väännetään palkoista – Helsingin yliopisto historiallisessa lakossa

Heta Hassinen

Yliopistoalan työriidassa ei tiistaina löydetty yhteisymmärrystä palkankorotuksista ja palkkausjärjestelmän uudistuksesta. Sovittelija Janne Metsämäki jätti sovintoehdotuksen, mutta Sivistystyönantajat hylkäsi sen.

Työriidan keskeisenä kysymyksenä on ollut erimielisyys palkoista. Sivistystyönantajat on huolissaan kustannusten noususta. Toimitusjohtaja Teemu Hassinen kertoi, että yliopistoalaa ei voi suoraan verrata vientialojen tehtyihin palkkaratkaisuihin. Syynä on muun muassa yliopistojen rahoitus. Sivistystyönantajat laskee, että yliopistojen julkinen rahoitus on kaventunut tällä hallituskaudella yhteensä noin 400 miljoonalla eurolla.

Neuvotteluissa merkittävässä roolissa on myös palkkausjärjestelmän uudistaminen.

– Sitä on kaksi sopimuskautta yhteistuumin palkansaajien kanssa kehitetty yhdessä, ja nyt olisi tietysti jo aika saada tehtyä se yhdessä valmiiksi, sillä siihen on tarvetta molemmilla puolilla, Hassinen sanoi.

Tiistaina hylättyyn sovintoehdotukseen olisi sisältynyt kaksi yleiskorotusta, joista ensimmäinen olisi ollut prosentin ja toinen 1,1 prosenttia. Lisäksi olisi ollut paikalliset järjestelyerät, joita olisi käytetty palkkausjärjestelmän muuttamiseen.

Työntekijäpuoli olisi ollut valmis hyväksymään ehdotuksen. Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi tiistaina pitävänsä tilannetta erikoisena.

– Tämä osoittaa hurjaa välinpitämättömyyttä työnantajalta, Luukkainen sanoi STT:lle.

– He potkivat nyt oikein teräskärkisellä saappaalla sivistysalaa päähän, hän jatkoi.

Helsingin yliopisto on keskiviikkona vuorokauden mittaisessa lakossa, joka alkoi keskiyöllä. Lakossa ovat Helsingin yliopiston työntekijät, jotka ovat Jukon, JHL:n tai Pardian jäseniä. Työnseisaus vaikuttaa noin 32 000 opiskelijaan.

Lisäksi Helsingin yliopiston alaiset Viikin normaalikoulu ja Helsingin normaalilyseo ovat kiinni keskiviikkona lakon vuoksi.

Yliopistojen henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt Juko, JHL ja Pardia antoivat tiistaina kolmannen lakkovaroituksen. Työtaisteluun osallistuisivat Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun ja Turun yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi. Lakko toteutuu 14. maaliskuuta, jos sovintoa ei saavuteta sitä ennen.

Aiemmin maaliskuun 7. päivälle annetun lakkovaroituksen kohteena ovat Aalto-yliopisto, Hanken, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Taideyliopisto sekä Vaasan yliopisto.

Lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aikoo vauhdittaa käynnissä olevia neuvotteluja "merkittävillä tukitoimilla". Liiton hallitus päättää toimista perjantaina.