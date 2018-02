Seksuaalirikosten uhreja tulee Helsingin uuteen tukikeskukseen päivittäin – asiakkaat ovat olleet iältään 13–76-vuotiaita

Tanja Nuotio

Suomen ensimmäinen seksuaalirikostukikeskus eli Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille on toiminut julkisessa terveydenhuollossa vajaan vuoden.

Naistenklinikalla Helsingin Meilahdessa sijaitseva keskus on osoittanut tarpeellisuuteensa, sillä asiakkaita on ollut juuri niin kuin ennakkoon odotettiin.

– Noin yksi asiakas on käynyt joka päivä, virallisessa tilastossa 0,9 asiakasta päivässä. Olemme laskeneet, että meillä käy noin 350 asiakasta vuodessa, vastuulääkäri Leena Laitinen selvittää.

Laitinen kertoo, että asiakkaat ovat olleet iältään 13–76-vuotiaita.

Tukikeskuksen alaikäraja on 16, mutta esimerkiksi Lastenklinikan pyynnöstä keskus ottaa näytteet alle 16-vuotiaista lapsista.

Tukikeskus avautui toukokuun lopussa viime vuonna. Helmikuun 19. päivään mennessä asiakkaita oli käynyt 227, joista naisia 222 ja miehiä 5.

– Viime kesä oli hyvin vilkas: kuukaudessa kävi yli 35 asiakasta.

Seksuaaliväkivaltaa kokenut ihminen saa kaiken tarvitsemansa avun yhdestä paikasta nyt ensimmäistä kertaa Suomessa, olipa hän tehnyt rikosilmoitusta tai ei.

– Ihminen saa meiltä maksutta apua ja tukea laaja-alaisesti. Huolehdimme, että hän pärjää, Leena Laitinen painottaa.

Hän toteaa, että seksuaalisesta väkivallasta voi selvitä.

Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus 2015 velvoittaa Suomea seksuaalirikostukikeskusten perustamiseen.

Istanbulin sopimus on yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

Suomi tulee jälkijunassa. Muissa Pohjoismaissa julkisen sektorin tukikeskuksia on toiminut jo pitkään.

THL toivoo, että uudet tukikeskukset avataan ensi vuoden alusta Tampereella ja Turussa.

– Keskustelut on aloitettu, THL:n asiantuntija Katriina Bildjuschkin kertoo.

Turussa suunnitelmat ovat pitkällä, ja työryhmä on lähtenyt valmistelemaan perustamista. Tampereellakin suunnittelu on aloitettu, mutta aikataulu on vielä epäselvä.

Bildjuschkinin mukaan hiihtolomien jälkeen alkavat keskustelut Kuopion ja Oulun yliopistosairaaloiden kanssa.

Keskuksia on tarkoitus avata lisäksi muihin päivystäviin sairaaloihin, kunhan sote-uudistus on selvillä.