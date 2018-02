Poliisihallitukselta ei toimenpiteitä Brother Christmasin rahankeräykseen liittyen

Matias Åberg, Sanna Nikula

Poliisihallitus ei ole ainakaan toistaiseksi ryhtynyt toimenpiteisiin hyväntekeväisyysyhdistys Brother Christmasin rahankeräystoimintaa koskien.

Ylitarkastaja Mikko Cantellin mukaan Poliisihallituksen tiedossa ei ole sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät toimenpiteitä yhdistyksen rahankeräyslupaan.

– Yhdistyksestä on tuotu julkisuudessa esiin näkemyksiä, joita ei ole pystytty todentamaan. On väitteitä, joiden tueksi ei ole juurikaan näyttöä esitetty, Cantell arvioi STT:lle maanantaina.

Hän korostaa, että viranomainen kohtelee Brother Christmasia samalla tavoin kuin mitä tahansa muutakin rahankeräysluvan saanutta tahoa.

Tarvittaessa Poliisihallitus voi pyytää luvan saaneelta lisäselvityksiä rahankeruusta ja varojen käytöstä, kieltää rahankeräyksen jatkamisen tai jopa peruuttaa rahankeräysluvan.

– Totta kai, jos epäselvyyksiä tulee esiin yhdistyksen kohdalla, niihin on mahdollista puuttua, Cantell vakuuttaa.

Brother Christmasin nykyinen rahankeräyslupa on voimassa 24. heinäkuuta saakka. Sen jälkeen yhdistyksellä on kuusi kuukautta aikaa toimittaa tilitys eli selvitys rahojen käytöstä Poliisihallitukselle. Selvityslomakkeella on varattu pieni tila myös yleisluonteiselle kuvailulle kerättyjen varojen käytöstä.

Cantell huomauttaa, että rahankeräysluvalla tehtävän varainhankinnan lisäksi yhdistyksellä saattaa olla myös muita tulonlähteitä.

Brother Christmas lupaa julkistaa tilikirjansa todistaakseen vääriksi väitteet rahankäyttöön liittyvistä epäselvyyksistä. STT:n tavoittamat kaksi yhteistyökumppania terveysjätti Mehiläinen ja lentoyhtiö Finnair ovat pitäneet yhdistyksen toimintaa läpinäkyvänä. Molemmat ovat tienneet, mihin niiden lahjoittamat rahat menevät.

Finnair on järjestänyt yhdistyksen kanssa vain yhden lentomatkan, eikä muita yhteistyökuvioita ole yhtiön mukaan suunnitteilla. Mehiläinen puolestaan on korvannut sairaiden lasten lääkärikäyntejä ja tutkimuskuluja. Mehiläinen on korvannut kaikki kustannukset kuitteja vastaan.

– Ne ovat olleet laboratoriokuluja ja lääkärin palkkioita meidän omissa yksiköissä. Toiminta on ollut hyvin läpinäkyvää, en odota meidän osalta löytyvän mitään ihmeellistä heidän kirjanpidostaan. Meidän täytyy nyt antaa heille mahdollisuus tulla julkisuuteen ja kertoa, miten asiat on muiden kanssa hoidettu, sanoo Mehiläisen markkinointi- ja viestintäjohtaja Ove Uljas.

Uljas sanoo olevansa myös itse suoraan yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan Ari Koposeen.

– Kommentit siinä Helsingin Sanomien jutussa askarruttavat meitäkin.

Brother Christmas -hahmona julkisuudessa esiintynyt Ari Koponen kertoo, että yhdistykseltä rahaa saaneet henkilöt on mahdollista yksilöidä, vaikkei kuitteja aina olisi.

– Jos tapauksessa ei ole kuittia, siinä on kuitenkin henkilön yhteystiedot, eli sitten pystytään olemaan tähän henkilöön kyllä yhteydessä. Eli ei ole sellaisia (tapauksia), että tililtä on vain lähtenyt rahaa jonnekin, Koponen sanoi STT:lle maanantaina.

Helsingin Sanomat kertoi viikonvaihteessa, että Brother Christmasin toiminnassa olisi ollut epäselvyyksiä esimerkiksi kerättyjen avustussummien määrässä ja kohdentumisessa.

Koponen ilmoitti maanantaina, että työ yhdistyksen taloudellisen toiminnan täydelliseksi avaamiseksi on aloitettu. Koponen sanoo kuitenkin ensin haluavansa varmistua siitä, ettei taloudellisten tietojen julkistaminen riko mitään säännöksiä.

– Yhtenä suurena ongelmana on se, että tilitiedoista selviää yksittäisten avunsaajien henkilötietoja, hän arvioi yhdistyksen tiedotteessa.

Haussa on nyt Koposen mukaan taho, joka kävisi läpi taloudellisen materiaalin julkistamisen näkökulmasta.

Koposen mukaan Brother Christmasin yhteistyökumppaneilta ei ole tullut negatiivista palautetta julkisuudessa nousseen kohun jälkeen.

Koponen sanoi STT:lle, että yhdistyksen väitetyistä talousepäselvyyksistä syntyneen kohun taustalla olisi jonkinlainen vahingoittamistarkoitus. Koposen mukaan vahingoittamistarkoitus kohdistuisi sekä häneen että Brother Christmas -yhdistykseen.

– Motiivi on ihan tiedossa, Koponen kommentoi.

Hän ei kuitenkaan suostu tarkentamaan, mikä tällainen motiivi olisi ja kuka olisi väitetyn vahingoittamistarkoituksen takana.