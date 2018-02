Mehiläinen on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Brother Christmasin kanssa – nyt se odottaa selityksiä

Sanna Nikula

Terveysjätti Mehiläinen on ollut tyytyväinen yhteistyöhön hyväntekeväisyysyhdistys Brother Christmasin kanssa. Yhteistyö on ollut kohderyhmäkohtaisesti sairaiden lasten lääkärikäyntien ja tutkimuskulujen korvaamista. Mehiläinen on korvannut kaikki kustannukset kuitteja vastaan.

– Ne ovat olleet laboratoriokuluja ja lääkärin palkkioita meidän omissa yksiköissä. Toiminta on ollut hyvin läpinäkyvää, en odota meidän osalta löytyvän mitään ihmeellistä heidän kirjanpidostaan. Meidän täytyy nyt antaa heille mahdollisuus tulla julkisuuteen ja kertoa, miten asiat on muiden kanssa hoidettu, sanoo Mehiläisen markkinointi- ja viestintäjohtaja Ove Uljas.

Brother Christmas on ehdottanut kohteita, jotka Mehiläinen on joko hyväksynyt tai sitten ei ole lähtenyt mukaan.

– Jos vertaa vaikka isoon järjestöön, jonka tilille laitat rahaa ja uskot, että kaikki päätyy sinne, mihin on tarkoitus. Tämä on nimenomaan vaihtoehto sille. Nyt kun puhutaan tämän tyyppisistä epäilyistä, haluamme katsoa, mistä tässä on kysymys.

Uljas sanoo olevansa myös suoraan yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan Ari Koposeen.

– Kommentit siinä Helsingin Sanomien jutussa askarruttavat meitäkin.

Hänen mukaansa Mehiläinen katsoo aina yrityksen tiedot, kun se harkitsee yhteistyötä jonkun hyväntekeväisyysjärjestön kanssa. Niin tässäkin tapauksessa, eikä niissä nähty mitään ongelmaa.

– Tästä on myös tullut paljon positiivista palautetta sosiaalisessa mediassa ja sehän vaikuttaa myös, millaisia muiden tahojen kokemukset ovat olleet. Meille on ollut tärkeää, että olemme pystyneet seuraamaan, mihin se raha käytetään. Muiden osalta en tietenkään voi sanoa, miten he ovat lahjoituksia tehneet.

Finnair on tehnyt yhdessä hankkeessa yhteistyötä Brother Christmasin kanssa, eikä sillä ole ollut suunnitteilla tehdä enempää.

– Siinä oli kysymys lentomatkan järjestämisestä. Siinä ei sinänsä ollut mitään epäselvää. Me tiesimme, mihin meidän tukemme meni, koska kyse oli lentomatkasta. Se oli ihan kertaluonteinen, sen laajempaa yhteistyötä ei ole ollut, sanoo Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist.

Finnairilla on pitkäaikaisia kumppaneita, joiden kanssa se tekee hyväntekeväisyystyötä, esimerkiksi Lastenklinikoiden Kummit ja Hope-yhdistys.