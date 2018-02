Munayhtiö tulistui opiskelijaravintolan boikotista – virikehäkki on laillinen

Laitilalainen kananmunien tuotantoyhtiö Munax Oy on kimmastunut julkisuudessa käydystä keskustelusta, joka koskee kananmunien eri tuotantotapoja. Yhtiön toimitusjohtaja Janne Torikka on laatinut avoimen kirjeen, jossa puolustetaan niin sanottujen virikehäkkien käyttöä ja protestoidaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistaman ravintolayhtiön kielteisiä kommentteja niistä.

Ohessa avoin kirje kokonaisuudessaan:

"Viime aikoina lehdistössä on luettu eri yhtiöiden irtiottoja virikehäkkituotannosta luopumiseksi, koska se ei täyttäisi eettisen tuotannon tai eläinten hyvinvoinnin vaatimuksia. Katson velvollisuudekseni kertoa ja muistuttaa nykytilanteesta.

Suomessa niin kuin myös EU:ssa on siis neljä laillista tuotantotapaa. Virikehäkkikanalat (60 %), lattiakanalat (33 %) ulkokanalat (1 %) ja luomukanalat (6 %). Prosenttiluvut tarkoittavat tuotannon määrää Suomessa. Kaikki tuotantotavat on siis laillisia ja hyväsyttyjä. Minä Munaxin toimitusjohtajana haluan muistuttaa, että perinteiset häkkikanalat kiellettiin vuoden 2012 alusta. Tuolloin ala investoi merkittävästi ja eläinten hyvinvointia parannettiin eri tuotantomuodoilla. Häkkikanalat muuttuivat virikehäkkikanaloiksi ja kanoille tuli lisätilaa nyt 750cm²/kana, kuopsutusalue, pesä, orret ja kynsiviilat. Investointi oli noin 20€/ kana ja yhteensä luokkaa 50 miljoonaa euroa eli varsin mittava ja iso koko alalle.

Olemme nähneet kuvia huonosti hoidetuista kanaloista tai kielletyistä laitteista julkisuudessa, me alana tuomitsemme kaikenlaisen laittoman toiminnan tai eläinten hoidon laiminlyönnit, niitä emme hyväksy. Tosi asia on kuitenkin, että suomalainen kana voi hyvin ja niitä hoidetaan ammattitaidolla.

Nyt siis Hyy Yhtymän ravintolatoiminnan liiketoimintajohtaja Marika Risku liputtaa kokonaista tuotantomuotoa vastaan, mikä tuntuu ko. tuottajia halventavalta ja alentavalta. Missään muualla maailmassa ei ole kanoille tehty vastaavaa olosuhteiden parannusta, kanat Aasiassa ja Amerikassa asuvat ahtaammin kuin EU:ssa. Jos haluamme kansallisesti lopettaa yhden tuotantotavan niin se samalla tarkoittaa, että meiltä viedään kansainvälinen kilpailukyky myydä munia ja munatuotteita. Lisäksi haluan muistuttaa, meillä Suomessa kaikki munat ovat salmonella- ja antibioottivapaita. Annetaan kuluttajan päättää missä tuotantomuodossa olevia munia hän haluaa kuluttaa.

Nykyisellään kulutuksesta 60 % on virikehäkkikanojen munia, jos kuluttuja valitsee jonkun toisen tuotantomuodon niin ala kyllä investoi siihen ja kehitys on kestävää ja taloudellisesti mahdollista myös tuottajalle. Sillä jos tuottaja nyt pakotetaan muuttamaan tuotantotapaa väkivalloin on vanhasta investoinnista yhä merkittävä osa maksamatta, kun aikaa on kulunut vasta reilut 5 vuotta edellisestä investoinnista.

Yhteistyöterveisin Janne Torikka Munax Oy"