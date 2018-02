Ex-opiskelijat kertovat uusimaalaislukion opettajan toimineen sopimattomasti risteilyllä ja baarissa

Tuuli Oikarinen, Jecaterina Mantsinen, Olli-Pekka Paajanen

Opettaja on opettaja vapaa-ajallakin, sanoo Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja lukio-opettaja Arno Kotro. Opettajan ja opiskelijan suhde on pidettävä ammatillisena, eikä esimerkiksi intiimi kanssakäyminen käy, sillä opettaja on valta-asemassa suhteessa opiskelijaan.

– Opettajan hattua ei voi ottaa pois, kun työaika loppuu, Kotro sanoo.

Kotron mukaan opettajan täytyy olla vastuullinen kasvattaja, käyttää tervettä harkintaa ja näyttää esimerkkiä nuorille.

Harkinta näyttää pettäneen eräässä uusimaalaisessa lukiossa, jonka ex-opiskelijoiden mukaan keski-ikäinen miespuolinen opettaja on toiminut opettajalle sopimattomalla tavalla erityisesti vapaa-ajalla.

STT haastatteli 11:tä lukiossa vuosina 2008–2017 opiskellutta. Heistä kolme kertoo kokeneensa ehdottelua tai muuta lähentelyä, kolme nähneensä fyysistä lähentelyä, ja loput kertovat opettajan seksuaalissävytteisestä tai muuten asiattomaksi kokemastaan käytöksestä.

Opettaja kiistää STT:lle käyttäytyneensä epäasiallisesti tai häirinneensä opiskelijoita seksuaalisesti. Kukaan ei ole koskaan myöskään huomauttanut asiasta, opettaja sanoo.

Suurin osa haastateltavista sanoo, että opettajan käytöksestä oli puhuttu paljon opiskelijoiden keskuudessa. Yhden mukaan esimerkiksi viime vuoden penkkareissa yksi ohjelmanumero perustui ajatukselle, että kyseinen opettaja häiriköi opiskelijatyttöjä laivalla.

STT ei kerro jutussa esiintyvän opettajan tai koulun nimeä, koska tiedossa ei ole, että opettaja olisi painostanut ketään seksuaalisiin tekoihin tai että opettajan käytös olisi varsinaisesti vaikuttanut kenenkään koulunkäyntiin.

Yksi STT:lle kerrotuista tapauksista koskee viime vuonna järjestettyä abiristeilyä, jossa opettaja oli valvojana. Opettajan kerrotaan esimerkiksi vastaanottaneen sylitansseja ja kävelleen abitytön kanssa käsi kädessä laivan käytävillä.

Sofia ja Sanni kertovat nähneensä opettajan tanssineen erityisen lähekkäin tanssilattialla kahden abitytön kanssa. Haastatellut ex-opiskelijat eivät esiinny jutussa omalla nimellään, ettei opettaja tunnistaisi heitä.

Sofia kertoo nähneensä myös intiimiä koskettelua. Naiset huomauttavat, että kaikki tapahtui heidän käsityksensä mukaan abityttöjen omasta tahdosta.

Miesopettaja myöntää STT:lle tanssineensa opiskelijoiden kanssa ja vastaanottaneensa sylitansseja.

– Siellä tanssilattialla, mitä kukakin kokee tai katsoo ehdotteluna, niin se on henkimaailman asia, opettaja sanoo.

Hänen mukaansa kaikki miesopettajat ottivat vastaan sylitansseja.

– Se nyt oli abiristeily, kaikilla oli housut jalassa ja se tapahtui jossain käytävällä ja kaikki ymmärsivät, että se oli tsoukki.

Opettaja puolustautuu myös sillä, että abiristeily ei ole kouluaikaa.

– Se juttu voi olla vähän levotonta, mutta se kuuluu siihen. Se on sellainen väärän kuninkaan päivä, se ei ole mikään koulu. Se tässä pitää ymmärtää, että se ei ole virallinen tilaisuus.

Opettaja on ex-opiskelijoiden mukaan esittänyt vuosien varrella myös ulkonäköä koskevia, seksuaalissävytteisiä kommentteja tunneilla. Opiskelijoiden mukaan takavuosina opettaja myös "yritteli" humalapäissään lukiolaistyttöjä paikallisessa ravintolassa, jossa pidettiin penkkareiden ja vanhojentanssien jatkoja.

Vilma muistaa yhden ehdotuksen hyvin, koska hän oli autolla ja selvin päin. Vilman mukaan opettaja tuli samaan pöytään ja kysyi, että jos hän ottaa sormuksensa pois ja laittaa sen taskuun, lähteekö Vilma mukaan.

– Ajattelin, että pitääkö minun oikeasti kestää tällaista meininkiä.

Kaksi ex-opiskelijaa sanoo opettajan lähenneelleen naisten vessajonossa olleita.

– Hän yritti pokailla, eikä päästy pakoon. Jossain vaiheessa sullouduttiin vessaan, kertoo jonossa ollut ex-opiskelija.

Opettaja kiistää lähennelleensä tai häirinneensä tai ahdistelleensa seksuaalisesti opiskelijoita. Sen sijaan hän huomauttaa, että muutama vuosi sitten opiskelijat kävivät kyseisessä baarissa nipistelemässä häntä takapuolesta.

– Kuulin myöhemmin, että oppilaskunnan pistekisassa siitä oli saanut pisteitä, opettaja kertoo.

Yksi ex-opiskelijoista, Aada, kertoo, että opettaja soitti sekavan kuuloisena kahtena eri iltana ja muun muassa kehui häntä kauniiksi.

– Hän sanoi (toisella kerroista), että on juuri menossa saunaan, että jos maksan sulle taksin, mennään saunomaan tai voidaan mennä yhdessä baariin.

Opettaja ei muista tällaista.

– Minun muistikuvissani ei ole, että olisin mitään saunailtoja ehdottanut, opettaja sanoo.

Opiskelijan täysi-ikäisyys ei Arno Kotron mukaan mahdollista suhdetta ammattietiikan näkökulmasta.

– Sitä ei voi katsoa lakikirjasta. Opettajan ammattietiikkaan kuuluu se, että opettajan ja opiskelijan välinen suhde ei seksualisoidu.

Kotron mukaan suhde voisi vaarantaa puolueettoman kohtelun ja arvioinnin.

– Ja onko se opiskelijan elämän kannalta suotuisaa, jos opiskelukaverit tietävät, että tällä on suhde opettajan kanssa.

Kukaan uusimaalaiskoulun ex-opiskelijoista ei ole kertonut varsinaisista seurustelusuhteista. Myös opettaja sanoo, että hänellä ei ole ollut suhdetta opiskelijoihinsa.