Oulun poliisi kaipaa havaintoja sairaalasta kadonneesta miehestä. Poliisin mukaan mies katosi Oulun yliopistollisesta sairaalasta illalla hieman ennen kello kuutta.

Miehellä on yllään tumma talvitakki, siniset farkut ja hattu. Mies on noin 175 senttiä pitkä, ja hänellä on pitkä parta.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112.