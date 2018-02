Seksuaalirikoksista toistuvasti tuomittua ei voi pakottaa mihinkään hoitoihin

Voi pakottaa

Rikoslaki luku 5 §1

Rikoksen yritys ja osallisuus:

Rikoksen yrityksestä rangaistaan vain, jos yritys on tahallista rikosta koskevassa säännöksessä säädetty rangaistavaksi.

-> eli tämä tyyppi on tuomittava, tai:



Mielenterveyslaki luku 2 §8

Ja jos hän on syyntakeeton, eli "Mielenterveyslain" mukaan mielenterveydenhäiriöitä poteva, voidaan henkilö määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon vain:



"jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta..."

-> tämä tyyppi on saatettava hoitoon lukkojen taakse.

