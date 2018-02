Lännen Median kysely: Jyrki Katainen onnistunut kiitettävästi EU-komissaarina, suomalaismeppien antama arvosana 9

Pekka Mauno

Jyrki Katainen on suomalaismeppien mielestä onnistunut kiitettävästi EU-komission varapuheenjohtajan tehtävässään. Lännen Median kyselyssä Katainen sai kouluarvosanan 9-.

Lähes kaikki europarlamentaarikot puoluekantaan katsomatta arvioivat Kataisen onnistuneen erittäin hyvin keskeisissä hankkeissaan, Euroopan strategisten investointien rahaston markkinoimisessa ja kiertotalouden edistämisessä.

– Hän on uskottavasti pitänyt näitä asioita esillä ja vahvistanut EU:n yhtenäisyyttä, joten arvosana on laudatur eli 9, vastaa Liisa Jaakonsaari (S&D/sd.). Lännen Median kyselyssä.

– Yleinen kuva onnistumisesta on varsin hyvä. Katainen on onnistunut erittäin hyvin siinä portfoliossa, joka hänelle on annettu, arvioi Hannu Takkula (Alde/kesk.).'

Poikkeuksen Kataista kehuvista mepeistä tekevät perussuomalaisen mepit Jussi Halla-aho ja Pirkko Ruohonen-Lerner sekä keskustan Paavo Väyrynen.

– Kataisesta on mielestäni kuulunut varsin vähän komissaarikauden aikana. Ainakaan näkyvää roolia visionäärinä ei ole ollut, vastasi Jussi Halla-aho (ECR/ps.).

– Kataiselta puuttuu asiantuntemusta ja visiota luotsata Euroopan unionia kestävään suuntaan, mikä hyödyttäisi Euroopan kansallisvaltioita ja niiden asukkaita, arvioi Paavo Väyrynen (Alde/kesk.).

Jyrki Katainen on noussut kärkinimien joukkoon spekulaatioissa komission puheenjohtajasta. Uusi komissio valitaan ensi vuoden kesäkuussa pidettävien eurovaalien jälkeen. Nykyinen komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on ilmoittanut, ettei halua jatkaa.

EU-asioihin erikoistuneessa Politico-lehdessä Katainen nostettiin EPP:n kärkiehdokkaiden joukkoon. Hieman myöhemmin Politico nosti Alexander Stubbin samaan sarjaan. Kumpikaan ei ole vahvistanut, lähteekö mukaan komission puheenjohtajakisaan vai ei. Suomalaismepeistä kokoomuksen edustajat kuuluvat EPP:hen.

– Katainen onnistuu omassa puolueryhmässään erinomaisesti olemalla läsnä ryhmäkokouksissa. Tällä sitoutumisella saattaa olla ratkaiseva vaikutus, jos Katainen päättää pyrkiä EPP:n kärkiehdokkaaksi, sanoo Petri Sarvamaa (EPP/kok.).

Suomalaismepit arvioivat Kataisen mahdollisuudet puheenjohtajakisassa heikommiksi kuin onnistumisen komissaarin työssä. Hän saa Lännen Median kyselyssä arvosanan 7,5, kun mahdollisuuksia pyydettiin arvioimaan asteikolla 0-10.

Kataisen ja Stubbin tie komission puheenjohtajaksi on monipolvinen. Ensin pitäisi päästä oman puolueryhmän EPP:n kärkiehdokkaaksi ja sen jälkeen vielä johtaa EPP voittoon kesäkuun 2019 vaaleissa. Tilannetta saattaa helpottaa se, että nykyisen EU-parlamentin suurin ryhmä EPP pitää puoluekokouksensa tämän vuoden marraskuussa Helsingissä. Siellä viimeistään valitaan kärkiehdokas.

EPP:n voittokaan ei vielä takaa automaattisesti tietä puheenjohtajaksi. Ehdokkaista päättää Eurooppa-neuvosto, joka koostuu jäsenmaiden pääministereistä ja presidenteistä. EU-parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä Eurooppa-neuvoston ehdokkaan valinnan. Sama koskee komission muitakin jäseniä.

Valintamenettelyssä EU-parlamentti on pyrkinyt vahvistamaan rooliaan. Osa jäsenmaista pitää kuitenkin kiinni EU:n perussopimuksesta, joka antaa keskeisen roolin Eurooppa-neuvostolle komission puheenjohtajavalinnassa.

Parlamentin ja komission viime aikojen myönteinen suhtautuminen kärkiehdokasmenettelyyn kertonee siitä, että komission puheenjohtajaa voi olla vaikea valita muiden kuin kärkiehdokkaiden joukosta.

– EU-kansalaisen kannalta se on avoimempi tapa kuin vaihtoehto, jossa Eurooppa-neuvosto pohtii suljettujen ovien takana sitä, kuka olisi sopiva henkilö komission puheenjohtajaksi, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.