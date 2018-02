Vakaumuksellista totaalikieltäytyjää ei voi tuomita tällä hetkellä vankeuteen – Syyttäjä hakee valituslupaa korkeimmasta oikeudesta

Olen samaa mieltä Ainostaan terveellisistä syistä saisi vapautuksen Kun olin armeejassa ja lista niistä jotka joutuivat AU kouluun oli tullut seinälle ja nimeni löytyi siitä niin menin kompp pääl sanomaan että vanhemmat tarvitsee apua kotona et mulla ei olisi aikaa olla 11kk armeejassa Vastaus tuli nopesti Ei ne sotaikana kysynyt kellä on aikaa kellä ei ulos Kriisitilanteessa tarvitaan jokaista miestä ja naista onko hän sitten Ahvenanmaalta jehovan todistaja tai mikä todistaja onkaan Armeeja on nuorelle miehelle hyvä koulu

Vast: asevelvollisuus ainoa toimintamalli

Ruotsi on näitten soolailujen takia täysin kyvytön puolustaa maansa Nyt on tällainen puolikas asevelvollisuustoiminta ruotsissa Joka on johtanut siihen että kutsun saanneista osa ei ole reagoinneet mitenkään osa on ilmoitellut että ovat estyneitä ja ne jotka sitten ovat ilmestyneet yritetään järjestää jonkinlainen koulutus Sekiin on hankala koska ei ole kouluttajia tuhansia uppseereita puuttuu Tämä Suomi-Pohj Korea kommentti on niin pihalla että siihen ei muuta