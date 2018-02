Influenssaepidemia jatkuu – osa potilaista tarvinnut tehohoitoa

Influenssan epidemia on voimistunut, arvioi infektiolääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta.

Erilaisia influenssan virustyyppejä on hänen mukaansa liikkeellä koko Suomessa. Sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on runsaasti, ja osa on tarvinnut tehohoitoa.

– Epidemia näkyy erityisesti päivystyksessä ja akuuttiosastolla sekä keuhkosairauksia hoitavalla osastolla, Koivula sanoo.

Osa potilaista on saanut komplikaationa pneumokokkibakteerin aiheuttamaa keuhkokuumetta, joka vaatii aina sairaalahoitoa.

Koko Suomen tilastoista ilmenee, että viime viikko ja toissa viikko ovat olleet influenssan epidemian huippuviikkoja. Koivula kuitenkin muistuttaa, että sairastuneiden todetut lukumäärät ovat vain jäävuoren huippu, koska suurinta osaa sairastuneista ei testata.

Virusnäytteitä on lähetetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Näytteiden analyysillä pyritään Koivulan mukaan selvittämään, onko nyt kiertävä A-virus muuttunut niin, että viime syksynä annettu rokote ei tehoa siihen. Jo aiemmin kävi ilmi, että kansallisen rokotusohjelman rokote ei tehoa tällä kaudella kiertävään B-virukseen.

– Nyt on entistä tärkeämpää noudattaa käsi- ja yskimishygieniaohjeita sekä kotona että sairaalassa, infektiolääkäri sanoo.