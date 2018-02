Huippukokous päättää Suomen lisäpaikasta – kokoomukselle tarjolla yksi meppi lisää

Bryssel

Rami Nieminen

EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään perjantaina Brysseliin päättämään mitä tehdään Britannialta vapautuville Euroopan parlamentin paikoille. Parlamentti esittää huippukokoukselle, että brittien paikoista osa annettaisiin aliedustetuille maille.

Jos EU-johtajat hyväksyvät esityksen, Suomesta valitaan ensi vuoden eurovaaleissa 14 meppiä, eli yksi nykyistä enemmän. Jos puolueiden kannatukset pysyvät nykyisellä tasolla, tuo lisäpaikka menisi kokoomukselle.

Suomen hallitus on linjannut, että paikkoja ei pitäisi laittaa jakoon. Suomen europarlamentaarikoiden kannat jakautuvat. Esimerkiksi kokoomuksen Petri Sarvamaa syytti vielä helmikuun alussa Twitterissä hallitusta "pölhöpopulismista", kun se ei halua tarjottua lisäpaikkaa. Nyt hän myöntää, että paikat voisi jättää jakamattakin.

– Ei minusta ole mitään hyvää perustetta sille, etteikö kaikista paikoista voisi luopua. Mutta tämä on se, minkä parlamentti on hyväksynyt ja tällä mennään huippukokoukseen. Sen vuoksi minusta on hassua, että Suomi vastustaa sitä tässä vaiheessa.

– Täytyy muistaa, että tämä on politiikkaa. On paljon tahoja, jotka olisivat halunneet, että kaikki brittien paikat olisi jaettu uudelleen, Sarvamaa muistuttaa.

Viime eurovaaleissa Sarvamaa oli ensimmäinen putoaja. Hän kuitenkin nousi parlamenttiin, kun eurovaalien ääniharava Alexander Stubb valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi.

Keskustan Anneli Jäätteenmäki sanoo olevansa hallituksen linjoilla: pienempi EU, pienemmät toimielimet. Hän muistuttaa, että nyt ei olla päättämässä mistään pysyvästä muutoksesta. Parlamentin paikkajako tarkistetaan jokaisella viisivuotiskaudella.

Hänen mielestään on jopa huvittavaa, että paikkajaosta tuntuu aina löytyvän korjaamisen aihetta. Nytkin lisäpaikkoja perustellaan aliedustuksen korjaamisella.

– Ja juuri viimeksi kun tästä päätettiin, kaiken piti olla niin oikeudenmukaista, Jäätteenmäki hymähtää.

Hän uskoo, että lisäpaikkojen mahdollisuus on houkutellut etenkin Ranskaa ajamaan parlamentin esittelemää mallia. Jos huippukokous siunaa päätöksen, Ranska saa viisi lisäpaikkaa. Se lähestyy silloin suurinta jäsentä Saksaa ja repii kaulaa seuraavana tulevaan Italiaan.

Parlamentin esityksessä pääosa paikoista jää odottamaan mahdollisia uusia jäseniä. Jäätteenmäki pitää mahdollisena, että EU laajenee ensi vuosikymmenen aikana.

– Uskon, että EU on oppinut virheistään niin paljon, ettei ota uusia jäseniä ennen kuin niiden demokratiakehitys on riittävän pitkällä.

EU on neuvotellut entisen Jugoslavian alueen maiden kanssa jäsenyydestä.

– 2020-luvulla sieltä voi yksi uusi jäsenmaa tulla, Jäätteenmäki ennustaa ja arvioi Makedonian olevan ehdokkaista pisimmällä, Jäätteenmäki toteaa.

Hänen mukaansa on selvää, että esimerkiksi Serbia ja Kosovo eivät ole vielä valmiita.

– Yksi vaatimus jäsenyydelle on, ettei maalla saa olla rajakiistoja. Ja EU:ssa on sellasiakin maita, jotka eivät ole vielä edes tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä, Jäätteenmäki huomauttaa.