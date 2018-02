Bittium kiistää Uganda-yhteydet: "Ei ole mitään sopimuksia"

Ida Roivainen, Daniel Wallenius

Tietoliikenneyhtiö Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen kiistää, että ex-ministeri Suvi Lindén olisi ollut Ugandassa heidän toimeksiannostaan.

– Hänen suuntaansa ei ole toimeksiantoja tai sopimuksia, Huttunen sanoo.

Lisäksi Huttunen kiistää, että Bittium olisi koskaan ollut missään tekemisissä Ugandassa menehtyneen suomalaisen liikemiehen kanssa.

– Meillä ei ole ollut hänen kanssaan mitään tekemistä, se on kyllä ihan varmaa. Olemme organisaatiossamme käyneet läpi, ettei mitään sopimuksia mihinkään suuntaan hänen kanssaan ole ollut.

Lindén on kommentoinut matkansa tarkoitusta ugandalaiselle toimittajalle sanomalla, että oli kartoittamassa maassa bisnesmahdollisuuksia.

Mistä sitten johtuu, että liikkeellä on huhuja siitä, että Bittiumilla olisi ollut jotakin tekemistä Ugandan tapauksen kanssa?

– Se on spekulaatiota, josta minulla ei ole mitään tietoa. Mutta olen ymmärtänyt lähinnä iltapäivälehtien toimittajilta, että hänellä on ollut mukana jokin paperi, jossa hän on kertonut edustavansa joitakin suomalaisia yhtiöitä, ja meidän nimi on sitten ollut sillä paperilla mukana. Hän on laittanut sen nimen sinne meiltä sen kummemin asiaa kysymättä, en mitään muuta selitystä asialle keksi.

Patriakin ensin kiisti kaiken yhteyden kyseiseen liikemieheen, ja myöhemmin kuitenkin kävi ilmi, että yhteistyötä ja viestinvaihtoa oli. Voitko vakuuttaa, ettei Bittiumista myöhemmin paljastu vastaavaa yhteyttä?

– Meillä on sen verran pieni yhtiö, että aika äkkiä pystyttiin käymään läpi tämä meidän myyntivastuullinen porukka ja tarkistamaan, ettei mitään tällaisia yhteistyösopimuksia ole solmittu.

Eli voit varmuudella sanoa, että teillä ei ole kyseisen liikemiehen kanssa mitään tekemistä, ettekä tunne koko henkilöä?

– Kyllä. En mitenkään jaksa uskoa, että Patrian tapauksen kaltaisia sähköposteja tulisi mistään esiin, koska kukaan meidän organisaatiosta ei tunnista koko kaveria eikä kerro mitään keskustelua hänen kanssaan käyneensä.