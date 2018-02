Ruotsin radio: Uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen joka toisella jäsenellä rikostuomio

Vast: Mitenköhän on?

Nimimerkki 'Left or right' kysyy ja vastaa:

"Mikähän on vastalaidan tilanne? Ei taida toisen laidan kulkijatkaan niin puhtoisia pulmusia olla."



Jotkut uutiset ovat kiusallisia ja ahdistavat.

Ihmisellä on luontainen halu etsiä lohdutusta. Mutta paljonko saa lohtua tuosta toiveesta että jos on meidän sakista puolet rikollisia, niin kyllä niitä varmaan löytyy vastapuoleltakin.