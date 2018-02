Lintilälle riittää tällä hetkellä Patrian selvitys – Suvi Lindéniä hän kehottaa tulemaan julkisuuteen

Kirsi Turkki

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä kertoo saaneensa Patrialta tänään keskiviikon tiedotustilaisuudessa julkistetun materiaalin.

– Aion perehtyä siihen illan aikana. Eilisessä tapaamisessa Patrian toimitusjohtajan kanssa käytiin todennäköisesti hyvin sama materiaali läpi kuin tiedotustilaisuudessa.

Lintilä sanoo, että tällä hetkellä hänellä ei ole muita suunnitelmia kuin käydä materiaali läpi ja arvioida se.

Patria esitti tiedotustilaisuudessaan lukuisia korjaustoimia yhtiön prosesseihin. Esimerkiksi päätökset maista, joihin Patria kohdistaa markkinointiaan tehdään johtoryhmässä eikä myyntiorganisaatiossa. Lisäksi sisäistä koulutusta lisätään ja sisäistä tarkastusta tehostetaan.

– Patrian esittämät korjaustoimet ovat täysin välttämättömiä. Koulutuksen korostamista tulee nostaa. Sisäinen tarkastus ja valvonta ovat äärettömän tärkeitä, mutta pitää muistaa, että tarkastuksella ja valvonnalla ollaan usein jälkijättöisesti mukana, joten vaikuttaminen pitää tapahtua ennakoivilla toimilla niin, ettei tällaista pääse tapahtumaan.

Lintilä korostaa, että Patrian osalta asia on hyvin vakava, mitään vähäteltävää ei ole. Hänen mielestään mitään ylireagoinnin makua ei ole siinä, että yhtiö julkisti tarkasti kaiken kirjeenvaihdon Ugandan Kampalassa kuolleen liikemiehen kanssa ja on irtisanonut kolme henkilöä. Tiedotustilaisuudessa kävi ilmi, että myös kuolleen liikemiehen kanssa asioinut myyntipäällikkö on jättänyt yhtiön.

– On toimittu väärin ja tällainen ei saa tapahtua uusiksi. On aivan oikea ratkaisu, että yhtiö kävi hyvin avoimesti läpi kaiken, mitä heillä on.

Lintilän mukaan tästä tuli ilman muuta lommo tuli Patrian kylkeen ja Patrian tehtävä on nyt korjata lommo. Lintilä sanoo toivovansa ja odottavansa, että pitkäaikaisia vaikutuksia Patrian liiketoimintaa ei tule, koska yritys on tärkeä ja iso työpaikka.

Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo vakuutti tiedotustilaisuudessa, että ex-kokoomusministeri Suvi Lindén ei ollut Ugandassa Patrian asialla ja Patria ei ole maksanut mitään Lindénin kuluja.

Mika Lintilä kertoo välittömästi keskustelleensa Suvi Lindenin kanssa, kun Ugandan tapahtumat tulivat julkisuuteen.

– Olen saanut hänen kuvauksensa tilanteesta ja Patrian puolelta olen varmistanut, onko Lindénin kustannuksia maksettu ja ei ole maksettu.

En tiedä, kuka hänen kustannuksensa on kattanut. Onko hän kattanut ne itse vai yhtiö, jolle hän palveluksia tekee. Sen tiedän, että maksaja ei ole Patria.

Lintilä korostaa, että Lindénin toiminnan selvittäminen ei kuulu omistajaohjauksesta vastaavan ministerin toimivallan piiriin.

– Minun tehtäviini kuuluu omistajaohjaus ja Patria. On selkeästi tullut ilmi, että Suvi Lindén ei ole Patrian toimeksiannolla, ja eikä hänellä ole yhteyttä Patriaan, niin minulla ei ole hänen toimintaansa toimivaltaa, eikä se kuulu minun tehtäviini. Minun näkövinkkelistäni hän on ollut siellä yksityishenkilönä. Minä vastaan ainoastaan Patriasta.

Lindénille Lintilä kuitenkin suosittelee julkisuuteen tulemista.

– Totta kai hänen kannattaisi avoimesti kertoa julkisuuteen kaikki asiat niin, että ei olisi tällaisia kysymyksiä. Kysymykset kaihertavat niin kauan kunnes hän tulee julkisuuteen.