Tukesin mukaan asbestipölyn siivoaminen kuuluu ammattilaisen tehtäviin, mutta se ei ota kantaa vastuukysymyksiin

Ulla Jäske

Tukesin mukaan vain koulutetut henkilöt voivat siivota asbestia sisältävää pölyä esimerkiksi autotallin lattialta. Lännen Media kysyi Tukesin kantaa asbestipölyn siivoamiseen sen jälkeen, kun Bilteman toimitusjohtaja oli viime viikolla julkaistussa jutussa kertonut, että asbestia sisältävän hiekkapuhallusaineen voi siivota itse.

Bilteman hiekkapuhallusaine vedettiin takaisin myynnistä jo lokakuussa, koska se sisältää asbestia.

Hiekkaa ostanut moottoriajoneuvoharrastaja kuuli takaisinvedosta vasta viime kuussa. Hän oli ehtinyt käyttää tuotetta jo pitkään. Hän ihmetteli, kenen vastuulla käytetyn hiekan siivoaminen on.

– Tukes on jo ohjeistanut, että asbestia sisältävän hiekan siivous kuuluu työhön koulutetuille henkilöille. Tukes ei kuitenkaan voi ottaa kantaa siihen, kenen vastuulla hiekan poistaminen on. Kuluttajan on sovittava asia toiminnanharjoittajan kanssa, Tukesin kemikaalituotteiden ryhmäpäällikkö Marilla Anttila muotoilee.

Hän lisää, että asbesti on vaarallinen aine ja sen haittoja ei pidä vähätellä.

Tukes on verkkosivuillaan ohjeistanut, miten käytetty hiekkapuhallusaine siivotaan, ja välittänyt ohjeet myös Biltemalle.

– Tukes on pyytänyt tästä tapauksesta asiantuntijalausuntoa jo viime vuoden puolella, ja sen perusteella oletettavissa olevaan altistumiseen ei liity sellaista merkittävää riskiä, että kovin suureen huoleen olisi aihetta. Asbestin kanssa on kuitenkin syytä olla aina varovainen, Anttila summaa.