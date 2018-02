Tukes varoittaa vaarallisesta matka-adapterista – käyttäjä voi saada sähköiskun

Tukes

Suomen markkinoilta on löytynyt vaarallinen matka-adapteri, joka voi rakenteellisen vian vuoksi aiheuttaa sähköiskun käyttäjälleen. Tukes on määrännyt kuvan Celly UTC01 Multicharger 4 in 1 -adapterin poistettavaksi markkinoilta ja kerättäväksi pois kuluttajilta.