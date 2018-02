Kahden äidin äitiyslaki kuumensi tunteita eduskunnan täysistunnossa, äänestys ensi viikolla

Vast: Oikeudet

Uskonnolliset vetoavat luonnonlakiin, voi tätä ironian riemuvoittoa.



Nythän on niin, että jokaisella lapsella ON myös isä. Ero tässä on siinä, että tämä isä on vain luovuttanut spermansa, jota on käytetty apuna keinohedelmöittämään nainen. Naispari sitten kasvattaa lapsen.



Jos tässä nyt jotain piruja haluaa maalailla seinille, niin mitä äidit aikovat lapselleen kertoa, kun tämä kasvaa tarpeeksi alkaakseen kysymään, että miten hän sai alkunsa. Jossain kohdin kysymys tulee olemaan "mutta mistä sperma oli peräisin?". Jos tässä kohtaa vastaus on, että emme tiedä, niin kieltämättä siinä jää melkoinen musta läikkä pienelle ihmiselle menneisyyteensä.



Pitää kuitenkin muistaa, että lapsella on silti vanhemmat ja möykkä siitä, että "lapsella pitää olla isä ja äiti" on melko tekopyhää, ottaen huomioon ne lukemattomat lapset tälläkin hetkellä suomessa, joilla ei jompaa kumpaa tai kumpaakaan vanhempaa ole monista eri syistä. Keinohedelmöityksellä alkuunsa saadut lapset eivät siis lopunviimein ole mitenkään uniikki tapaus.



Todennäköisesti samat uskovaiset jotka henkeen ja vereen vastustavat keinohedelmöityksiä, olisivat myös vastustamassa aborttia, vaikka lapsi olisi saatettu alkuun raiskauksella eikä lasta halua sen enempää äiti kuin "isä"kään.