Hautala vaatii Patrian toimitusjohtajaa vastuuseen

Omistajaohjausministeri?

Omistajaohjausministeri on ihmeellinen kummajainen, jollaista ei tarvita yhtään missään sotkemassa asioita, koska näiden tyyppien asiantuntemus ja osaaminen ei yksinkertaisesti riitä muuhun kuin tyhjiin kannanottoihin. Yrityksellä, oli se sitten yksityinen tai valtio-omisteiden, on hallitus, joka viime kädessä vastaa siitä, miten yritys toimii. Valtio-omisteisen yrityksen hallituksessa on toki oltava omistajan edustaja tai edustajia, jotka on sinne valittu asiaosaamisen perusteella, eikä hyväveli korruptoituneina.

