Kiinnostus kokeilla kouluruotsin vaihtoa muuhun kieleen jäämässä vähäiseksi

Suomi on suomenkielinen

Sen ruotsi-kielen opiskelu on täysin ajan haaskausta. Ruosi-kielisiä ei ole maassamme paria prosenttia enempää, venäjän ja puolankielisiäkin on jo enemmän. Nyt olisi ensin tärkeää pyrkiä siihen että maassa on vain yksi virallinen kieli: Suomi. Säästöä tuosta teennäisestä kaksikielisyydestä luopumisesta tulee sellaiset neljä miljardia euroa vuosittain, se on 730 euroa jokaiselta suomalaiselta verovaroja johonkin paljon tärkeämpään.



