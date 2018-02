Hovi vapautti miehen tapposyytteestä – ei riittävää näyttöä, että olisi ampunut viimeisen kuolettavan laukauksen

Ei ei ei ja ei!

Miten pitkälle tämä oikein menee? Loputonta vääntöä pienimmistäkin teknisistä yksityiskohdista aina väkivalta- ja henkirikoksissa! Olennaista on se, että tuo mies ampui tahallaan ilmakiväärillä toista, ilmeisesti useita kertoja. Tappamisen meininki oli ja uhri kuoli, eikö se riitä tekemään ampujasta ihan tarpeeksi syyllisen tuomittavaksi taposta ellei murhasta? Hypoteettista toista ampujaa ei tietenkään ole, mutta vakka olisikin, molemmat voisi passittaa vankilaan eikä varmaan tapahtuisi oikeusmurhaa - niin kuin nyt.



Vastaavia päättömiä tuomioita on joskus annettu, kun vain erittäin onnekas sattuma on ehkäissyt uhrin hengenlähdön. Eihän se epätodennäköinen sattuma ole mitenkään merkittävä asia kun pohditaan tekijän syyllisyyttä! 97 % kansasta tajuaa nämä asiat, mutta juuri tuomareiksi sitten valikoituu osa siitä 3 %:sta, jotka eivät enää ymmärrä mitään oikeudesta; ovat kai menneet sekaisin luettuaan lakia liian monta vuotta, niin että alkeellisinkin maalaisjärki ja oikeudentaju on hämärtynyt. Mutta hei, nämä idioottituomiot vievät uskottavuuden yhteiskunnalta, murentavat oikeustajun hiekaksi ja vaarantavat turvallisuuden! Näille on pakko alkaa tehdä jotain, ihan oikeesti!

