Ahdistelusta syytetty ohjaaja Lauri Törhönen Ylellä: Kyseessä on ollut joku muu kuin minä

No voi voi, se on aina joku muu, en minä... minä en ole tehnyt mitään... ne naiset käsittivät väärin.. minä vaan vähän halailin.. .Just näin. KUkaan ei koskaan tehnyt mitään väärin. Naiset vaan eivät ymmärtäneet, ei ollut huumorintajua. Luojan kiitos tämä kupla on nyt puhkaistu ja miehet tosiaan joutuvat tilille siitä mitä tekivät. Ihan liikaa on mennyt aikaa siihen että miehet vaan saavat tehdä mitä haluavat, vuosikymmeniä, vuosisatoja. Ihan oikeasti. Ja että hän nyt sitten uhrina toivoo ettei kukaan mies joudu kokemaan samaa.. No minä toivon ettei kukaan nainen enää koskaan joudu kokemaan samaa näiden miesten takia!! Come on! Jotain järkeä tähän touhuun. Mutta miehillähän on aina ollut taipumus kääntää kaikki 180 astetta toiseen suuntaan. Eikä tietenkään tarvitse tuoda julkisuuteen.. näitä miehiähän pitää ihan sääliä. Voi jumalauta etten paremmin sano. Tällaiset miehet jotka käyttävät omaa asemaansa hyväkseen ja vielä kehtaavat heittäytyä uhreiksi!

