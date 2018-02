Ministeri Saarikko: Naiset töihin täsmätoimilla – aika ei riitä tukijärjestelmän uudistamiseen tällä hallituskaudella

Pidä pintasi Saarikko! Lasten etu edellä, ei EKn ja jonkun prosenttiluvun.

Kokoomus on todella luvannut jotain jollekin kun noin järeästi tuputtaa lapsia päiväkotiin. Ensin Petteri, sitten Sanni ja nyt Mykkänen. Jokin tässä hommassa haisee...



Nopea kysely kansanedustajilta (ministereiltä):

Moniko heistä vie 1-3 lasta päiväkotiin aamulla kello 7.30? Lapset on herätetty viimeistään 6.30 jotta kaikki saadaan puettua ja hampaat pestyä.

Isä on lähtenyt perheen ainoalla autolla aamulla töihin kello seitsemäksi ja hakee lapset päiväkodista 16.30. Lapset ovat olleet "reissussa" ja vieraiden hoidossa 10 tuntia! Saamatta äidin syliä tai isän lohdutusta. Onko kohtuutonta jos vanhemmat haluavat valita toisen vaihtoehdon?

Äiti tulee kotiin klo 17.30 jolloin syödään yhdessä.

Kahden tunnin aikana 17.30-19.30 on yhteistä aikaa (syödään, leikitään, jutellaan, halitaan).

Kello 20.00 lapset nukkumassa, vanhemmat laittavat kaikki seuraavaa aamua varten kaiken valmiiksi.

Nuorin herää yöllä oksenteluun. Toinen vanhemmista jää kaikkien lasten kanssa kotiin sillä jokainen perheenjäsen saattaa olla vatsataudin kantajia. Huono omatunto kun pitää taas soittaa työpaikalle poissaolosta.



Tämä on sitä arkea jota ilmeisesti eduskunnassa olevat edustajamme eivät tunnista eikä tunnusta.



Kehtaavatko poliitikot tällaisten vanhempien painostuksen jälkeen vielä keskustella siitä miten syrjäytyneisiin ja huostaan otettuihin lapsiin pitää satsata enemmän. Satsatkaa lasten ja perheiden alkutaipaleella ettei heitä tarvitse hylätä "systeemin" kasvatettaviksi ja kuraattorien työllistäjiksi.

