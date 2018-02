Viron varapääministeri teloitettiin Suomessa – vai teloitettiinko?

Eeva Nikkilä-Kiipula

Helsingissä Pohjois-Haagan aseman lähettyvillä on aidattu muistomerkki, jossa on ainoastaan vuosiluku 1918. Muistolaatassa kerrotaan, että paikalle on haudattu 28 teloitettua henkilöä. Aiemmassa muistolaatassa luki, että huhtikuussa 1918 sinne olisi haudattu myös Viron varapääministeri Jüri Vilms.

Vilmsin nimen pudottaminen uudesta laatasta kertoo, että hänen osaltaan tieto on mitä ilmeisimmin väärä.

Vuonna 1918 saksalaismiehityksen takia maan alle joutunut Viron väliaikainen hallitus halusi, että länteen saataisiin tieto Viron itsenäistymisestä. Lisäksi itsenäisyydelle kaivattiin tunnustuksia. Tästä syystä Vilms ja kolme muuta miestä lähtivät 27. maaliskuuta Virosta jään yli kohti Suomea.

– Varmat tiedot Vilmsin kohtalosta loppuvat heti, kun hän lähtee Pohjois-Viron rannikolta ylittämään Suomenlahtea.

Viralliseksi muotoutunut versio pohjautui Zetterbergin mukaan kolme huijarin "tutkimuksiin". Huijarit olivat ilmoittaneet Viron hallitukselle voivansa auttaa asiassa maksua vastaan.

– Viron hallitus, joka ei itse ollut pystynyt Vilmsin kohtaloa selvittämään, alkoikin rahoittaa huijareita.

Zetterberg alkoi tutkia Vilmsin kohtaloa reilut 20 vuotta sitten, kun pääsy itsenäisen Viron arkistoihin tuli mahdolliseksi.

– En kuitenkaan päässyt ihan selvyyteen, mitä Vilmsille oikein tapahtui.

Virossa ei aikanaan tehty virallista tutkimusta asiasta. Huijareiden selvitykset "virallistettiin", ja niin syntyi versio, jonka mukaan saksalaiset olisivat ampuneet Vilmsin ja haudanneet hänet punakaartilaisten kanssa Pohjois-Haagan joukkohautaan. Zetterberg ei usko lainkaan tällaiseen versioon.

– Huijarit todennäköisesti tiesivät Vilmsin kohtalon ja olivat ehkä itse olleet sitä aiheuttamassa. He eivät sitä paljastaneet, vaan rahastivat näillä "tutkimuksillaan" Viron valtiota.

Joka tapauksessa vuonna 1920 Pohjois-Haagan joukkohaudasta nostettiin ylös neljä ruumista, jotka haudattiin suurin juhlallisuuksin Virossa. Vilms tai ainakin häneksi oletettu on haudattu Pilistveren kylään Keski-Virossa.

Vilmsin kohtalo on kuitenkin edelleen hämärän peitossa.