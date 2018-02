Alkoholitonkin juoma kysyy ikää ja papereita – Alkoissa 4,6 miljoonaa ikätarkistusta viime vuonna

Ossi Rajala

Myös alkoholittomien tuotteiden ostajilta voidaan kysyä papereita erityisesti Alkossa, jos asiakas vaikuttaa alle 30-vuotiaalta. Kaupan alalla on päätetty pyytää alle 30-vuotiaita näyttämään henkilöllisyystodistus, jos ostoksissa on alkoholia.

Aihetta on ihmetelty muun muassa Twitterissä, jossa tutkijatohtori Johanna Vuorelma ihmetteli torstaina, miksi häneltä kysyttiin papereita Alkossa, kun ostoksena oli vain alkoholitonta kuohuviiniä.

Alkosta kerrotaan, että iän varmistaminen on tehtävä myös alkoholittomien tuotteiden kohdalla.

– Alkossa alaikäiselle alkoholittomista juomista myydään vain limonadeja. Emme myy alle 18-vuotiaalle asiakkaalle alkoholittomia, vähän alkoholia sisältäviä juomia tai täysin alkoholittomiakaan kuohuviinejä, viinejä ja olutta, joissa on 0,0 tilavuusprosenttia alkoholia. Tämä linjaus on kaupanalan yhteinen päätös. Näin ollen myös alkoholittomien tuotteiden ostajilta voidaan tarkistaa ikä, jos he näyttävät alle 30-vuotiailta, kertoo Alkon ketjupäällikkö Erkki Pakola.

Käytäntö on osa myynninvalvontaa.

– Myynninvalvonnan tavoitteena on, ettei yksikään alaikäinen tai selvästi päihtynyt voi ostaa alkoholijuomia Alkon myymälästä eikä juomia välitetä eteenpäin. Vuonna 2017 Alkossa tarkistettiin nuoren asiakkaan ikä 4,6 miljoonaa kertaa, Pakola selvittää.

Päivittäistavarakauppa ry:stä (PTY) kerrotaan, että ruokakaupoissa suositus valvonnalle on hieman löyhempi, mutta vain hieman.

– 0,0 prosenttisia tuotteita myydään kaikille. Muuten PTY:llä on suositus, jonka mukaan yhtään alkoholia sisältäviä juomia ei myydä alaikäisille eli paperit kysytään, kertoo PTY:n elintarvikeasiantuntija Anna Salminen.

PTY:n linjauksen mukaan alaikäiselle ei myydä tuotetta ja paperit voidaan kysyä, jos tuote sisältää esimerkiksi vain 0,1 prosenttia alkoholia.

Kauppojen toive ei läheskään aina toteudu sen suhteen, että alle 30-vuotiaat esittäisivät henkilöllisyystodistuksen alkoholiostosten yhteydessä. Henkilökunnan on usein kysyttävä papereita nuorilta näyttäviltä asiakkailta. Pelkästään Alkossa siis 4,6 miljoonaa kertaa viime vuonna.

Pitäisikö asiakkaiden olla oma-aloitteisempia?

– Oma-aloitteisuus sujuvoittaisi ostostapahtumaa, Salminen miettii.