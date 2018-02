Krp: Ugandasta oikeusapupyyntö suomalaismiehen kuolemaan liittyen

Helsinki

Suomen ja Ugandan poliisiviranomaiset ovat alkaneet vaihtaa tietoa liittyen Ugandan pääkaupungissa Kampalassa viime viikolla kuolleeseen suomalaismieheen, kerrotaan keskusrikospoliisista. Krp vastaanotti Ugandasta tulleen oikeusapupyynnön iltapäivällä ja välitti pyynnön eteenpäin Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle.

Krp:n mukaan toimivalta tutkinnassa on Ugandan viranomaisilla, mutta Suomen poliisiviranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä tarkasti.

Rikosylikomisario Tero Haapala Krp:stä kertoo, että tietojen vaihto liittyy kuolemansyyn selvittämiseen. Miehen ruumis on hänen mukaansa tuotu Suomeen.

– Siinä on kaikki, mitä me kerromme. Tämä on sellainen, mitä emme enempää kommentoi, että mitä tutkimuksia täällä tehdään. Yksityiskohdat ovat salassa pidettäviä kuolemansyyn selvittämisessä, Haapala sanoo.

Haapala ei kerro, mitä tietoa on vaihdettu ja mitä tietoa on saatu tutkinnasta Ugandassa.

– Tätä tutkitaan tällä hetkellä kuolemansyyn selvittämisenä. Näillä tiedoilla tämä on se asia. Me emme avaa, mitä tietoa olemme saaneet tutkinnasta ja mitä tietoa olemme vaihtaneet.

Haapalan mukaan Ugandan viranomaisten kanssa on toimittu aiemminkin, mutta se on harvinaista.

– Sinne on ihan normaalit Interpol-yhteydet olemassa. Meillä on siellä hyvä ja luotettava vastapari. Tässä voidaan puhua, että toimimme Ugandan poliisin kanssa. Kaikki tämän päivän viestintävälineet ovat käytettävissä.

Krp on saanut Haapalan mukaan tietoa tutkinnasta.

– Kaikki, mitä kuolemansyyn selvittämiseen liittyy niin niitä tietoja tässä vaihdetaan. Keskusrikospoliisin tehtävä on varmistaa, että tiedot vaihtuvat ja kuolemansyyntutkinnasta vastaa Itä-Uudenmaan poliisilaitos.

Haapalan mukaan tällä hetkellä asiaan liittyen ei ole Krp:ssä avattu muita tutkintoja.