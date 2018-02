Sastamalassa ja Vaasassa havaittu hinkuyskää poikkeuksellisen paljon

Katri Keskitalo

Vaasassa ja Pirkanmaan Sastamalassa on diagnosoitu tänä vuonna poikkeuksellisen paljon hinkuyskätapauksia.

– Tartuntatautirekisteristä näemme, että näillä alueilla on nousua siihen, mitä se aikaisempina vuosina on ollut. Vaasan sairaanhoitopiirissä tartuntojen osuus on noin nelinkertainen muutamiin menneisiin vuosiin verrattuna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infektiotautiyksikön ylilääkäri Hanna Nohynek.

Hänen mukaansa Vaasan tavanomaista suuremman tapausmäärän takana on todennäköisesti alueen rokotekattavuus, joka on ollut jo useita vuosia laskusuunnassa.

– Kaikki pikkulapset eivät ole saaneet rokotteitaan, eikä tehosteannoksiakaan anneta Vaasassa yhtä paljon kuin muualla Suomessa. Kaikki tällaiset syyt yhdessä vaikuttavat siihen, että epidemia lehahtaa voimakkaampana kuin muualla.

THL kartoittaa parhaillaan myös Sastamalan rokotekattavuutta.

THL suosittaa, että alle kuuden kuukauden ikäisille vaasalaislapsille annettaisiin ylimääräinen viitosrokote tautia vastaan.

– Alle puolivuotiaille hinkuyskä voi olla hengenvaarallinen. He ovat lähinnä se kohderyhmä, jota pyrimme suojelemaan, kertoo THL:n tartuntatautilääkäri Leif Lakoma.

Hänen mukaansa vaaraa valtakunnalliseen epidemiaan ei kuitenkaan ole.

Nohynekin mukaan nykyisen rokotteen teho ei kuitenkaan ole sataprosenttinen.

– Se on noin 80 prosenttia teholtaan, ja suojatehon kesto on noin 3–5 tai 4–6 vuotta. Silloin tietysti vanhempien lasten joukossa saattaa olla ryhmiä, joilla suoja on vähentynyt. Jos infektiopaine on kova, silloin myös rokotettuja saattaa sairastua.

Sastamalassa hinkuyskätapauksia on todettu kolme tammikuun puolestavälistä lähtien. Todetuista tapauksista kaksi on 11–15-vuotiaita Pehulan koulun ja Äetsän yläasteen oppilaita. Yksi on alle puolen vuoden ikäinen lapsi.

Suomessa todettiin viime vuonna yhteensä 397 hinkuyskätapausta, joista 22 havaittiin Pirkanmaalla ja 61 Vaasan sairaanhoitopiirissä.